Anketlerini milyonlar konuşuyor… Vedat Milor işin sırrını anlattı

Ünlü yemek ve şarap eleştirmeni, akademisyen Vedat Milor Hürriyet Bizimle’de Fulya Soybaş’ın sorularını cevapladı.

Son kitabı ‘Hesap Lütfen!’i, hayatını, soyadını nasıl aldığını anlatan Vedat Milor, Türk mutfağının dünyadaki yeri, geliştirmek için neler yapılması gerektiği ve Twitter fenomenliği hakkındaki görüşlerini paylaştı.

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