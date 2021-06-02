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Anketlerini milyonlar konuşuyor… Vedat Milor işin sırrını anlattı
Hürriyet Bizimle’nin bu haftaki konuğu ünlü isim Vedat Milor oldu.
Ünlü yemek ve şarap eleştirmeni, akademisyen Vedat Milor Hürriyet Bizimle’de Fulya Soybaş’ın sorularını cevapladı.
Son kitabı ‘Hesap Lütfen!’i, hayatını, soyadını nasıl aldığını anlatan Vedat Milor, Türk mutfağının dünyadaki yeri, geliştirmek için neler yapılması gerektiği ve Twitter fenomenliği hakkındaki görüşlerini paylaştı.
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