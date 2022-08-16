‘Anketçilerden hesap sorulacak’

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli iç ve dış politika konularında değerlendirmelerde bulundu. Açıklamasında, “Bir kısım tetikçi gazeteciyi ve bazı tasmalı anket şirketini maaşa bağlayan, belirli aralıklarla algı operasyonu yaptıran partilerin foyası nihayetinde ortaya çıkmıştır. Demokrasi kalpazanları, hukuk katliamcıları, milli irade dolandırıcıları zillet ittifakı çatısı altında birleşmiş ve buluşmuştur” diyen Bahçeli, MHP’nin oy oranının “bilerek” aşağıya çekildiği görüşünü savundu.

İÇİMİZE SIZMIŞ LEJYONLAR

Bahçeli, “Laçkalaşmış kamuoyu araştırma şirketleri esasen dış bağlantılı hain bir kurgunun içimize kadar sızmış lejyonlarıdır. Bu köksüz anketçilerden elbette hukuk nezdinde ve maşeri vicdan eşliğinde hesap sorulacaktır. Vaki hesaptan hiçbir demokrasi infazcısı kaçamayacaktır” dedi. Bahçeli’nin iç ve dış siyasi gündeme ilişkin değerlendirmeleri özetle şöyle:

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MUHALEFET CEPHE AÇTI

“Muhalefet partileri Türkiye’nin milli ve tarihsel haklarına kesif bir cephe açmışlardır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve emperyalizme taşeronluk yapan bu partilerin tezvirat ve tefrikaları da tahammül sınırlarını tehlikeli şekilde aşmıştır. Demokrasi kalpazanları, hukuk katliamcıları, milli irade dolandırıcıları zillet ittifakı çatısı altında birleşmiş ve buluşmuştur.

BARTHOLOMEOS BİR DİN GÖREVLİSİDİR

Son günlerde ardı arkasına sahnelenen provokasyonlardan birisi de, Sümela Manastırı’nda 9’uncu kez ayin yapmak için Trabzon’a gelen Fener Rum Patriği Bartholomeos’a ekümenik yazılı Trabzonspor formasının hediye edilmesidir. Bu tahrik, tahrip ve taciz tonu çok yüksek bir meydan okumadır. Türkiye’de ekümenik diye bir kurum ve görev tanımı yoktur. Lozan Antlaşması gereğince, Fatih Kaymakamlığı’na bağlı bir din görevlisi olmasının dışında hiçbir statüsü de olamayacaktır.

KAOS PLANLAMASI

Alevi İslam inancına mensup kardeşlerimiz üzerinde oynanan şirret oyunlar, KPSS şaibesi, etnik kimlikleri kaşıyan sinsilikler, Moody’s derecelendirme şirketinin Türkiye ekonomisi hakkında kuşku uyandırma densizliği ve Azez’de Türk bayrağını yakma şerefsizliği bir kaos planlamasının birbiriyle bağlantılı olaylarından yalnızca bir kısmıdır.”