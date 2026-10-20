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Ankesörlü arama ve BankAsya detayı: 15 FETÖ şüphelisi gözaltında

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#FETÖ Soruşturması#Bank Asya Hareketleri#Ankesörlü Arama
Ankesörlü arama ve BankAsya detayı: 15 FETÖ şüphelisi gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2026 08:43

Kaçakçılık şubesinin yürüttüğü soruşturmada gizli tanık ifadeleri, Bank Asya hareketleri ve ankesörlü arama kayıtları deşifre edildi. İstanbul, Burdur ve Ordu'da eş zamanlı basılan 15 adreste, aralarında aktif ve ihraç kamu görevlilerinin de bulunduğu 15 şüpheli yakalandı.

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İstanbul emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Ankesörlü arama ve BankAsya detayı: 15 FETÖ şüphelisi gözaltında

Çalışmalar kapsamında gizli tanıktan elde edilen dijital veriler, banka hesap hareketleri, örgütle bağlantılı kurumlara yapılan para transferleri ve ardışık aranma kayıtları incelendi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin BankAsya hesaplarında şüpheli tarihlerde bakiye artışları olduğu, örgütle bağlantılı kurumlara kurban, burs ve bağış adı altında para transferleri gerçekleştirdikleri belirlendi.

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Ankesörlü arama ve BankAsya detayı: 15 FETÖ şüphelisi gözaltında

Şüphelilerin ayrıca örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak değerlendirilen ankesörlü ve ardışık aranma kayıtlarının bulunduğu, Emniyet Mahrem Yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

Ankesörlü arama ve BankAsya detayı: 15 FETÖ şüphelisi gözaltında

Elde edilen bilgiler doğrultusunda, bu sabah İstanbul merkez olmak üzere Burdur ve Ordu'da 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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#FETÖ Soruşturması#Bank Asya Hareketleri#Ankesörlü Arama

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