Ankesörlü arama ve BankAsya detayı: 15 FETÖ şüphelisi gözaltında

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İstanbul emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında gizli tanıktan elde edilen dijital veriler, banka hesap hareketleri, örgütle bağlantılı kurumlara yapılan para transferleri ve ardışık aranma kayıtları incelendi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin BankAsya hesaplarında şüpheli tarihlerde bakiye artışları olduğu, örgütle bağlantılı kurumlara kurban, burs ve bağış adı altında para transferleri gerçekleştirdikleri belirlendi.

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Şüphelilerin ayrıca örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak değerlendirilen ankesörlü ve ardışık aranma kayıtlarının bulunduğu, Emniyet Mahrem Yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda, bu sabah İstanbul merkez olmak üzere Burdur ve Ordu'da 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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