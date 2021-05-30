‘Ankesör’de 7 itirafçı
FETÖ/PDY’nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgütün sivil imamlarıyla ankesör-sabit kontörlü hatlardan görüştükleri belirlenerek gözaltına alınan, aralarında teğmen ve astsubaylar ve 1 polisin bulunduğu 15 kişiden 7’si etkin pişmanlıktan yararlanıp itirafçı oldu.
İtirafçılar serbest kalırken, 7 kişi tutuklandı. Öte yandan İstanbul’da, FETÖ/PDY’nin Ümraniye Yeşilvadi Büyük Bölge Sorumlusu Hüseyin G., düzenlenen operasyonla yakalandı. ByLock kullanıcısı olduğu, tepe yönetimle irtibat ve iltisaklı kurumda SSK kaydı bulunduğu, Ümraniye Yeşilvadi Büyük Bölge Sorumlusu olduğu belirtilen Hüseyin G.’nin emniyetteki sorgusu sürüyor.
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