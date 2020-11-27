Ankara'yı uçakla kana bulamışlardı! Akıncı davasında hainlere ceza yağdı

Türkiye’nin demokrasi sınavı verdiği 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ’cü hainlerin komuta merkezi Akıncı Üssü’ydü. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in talimatıyla hareket eden sivil imamlar Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş’in yönettiği darbe girişiminde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a suikast girişiminde bulunulmuş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin önü, TBMM ve Özel Harekât binaları bombalanmıştı. Ankara’da 77 kişinin şehit olduğu o geceyle ilgili Akıncı Üssü davası karara bağlandı.

SİVİL İMAMLARA 79 MÜEBBET, 3901 YIL HAPİS





Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü’nde görülen davada, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi firari sanıklar FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile Adil Öksüz’ün dosyalarını ayırdı. Mahkeme, darbeyi koordine ettikleri tespit edilen FETÖ’nün sivil imamları Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Harun Biniş ve Nurettin Oruç’u “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “Cumhurbaşkanı’na suikast” ve “kasten öldürme” suçlarından 79’ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Mahkeme heyeti, darbeye katılmak için Ankara’ya gelen eski İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı eski tuğgeneral Bekir Ercan Van, Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi’ni ele geçirmeye çalışan eski tuğgeneral Kemal Mutlum, eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığı Sistemler Daire Başkanı eski tuğgeneral Recep Sami Özatak, Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığının başında bulunan eski tuğgeneral Aydemir Taşçı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreteri eski albay Veysel Kavak, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreter Yardımcısı eski kurmay albay Ali Durmuş, dönemin 141’inci Filo Komutanı eski yarbay Hakan Karakuş, dönemin 143’üncü Filo Komutanı eski binbaşı Mustafa Azimetli, TBMM’yi bombalayan eski pilot yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı, darbe girişiminde Ankara’da F-16 ile ilk uçuşu gerçekleştiren eski binbaşı Mehmet Fatih Çavur, dönemin 143’üncü Filo Harekât Subayı eski binbaşı Ali Karabulut, üssün Harekât Plan Subayı olan eski binbaşı Murat Bicil, TBMM, TÜRKSAT ve Polis Özel Harekât Dairesini bombalayan eski pilot yüzbaşı Hüseyin Türk, F-16’lara bombalama talimatlarını ileten eski yüzbaşılar Mustafa Mete Kaygusuz ve Ahmet Tosun’a da “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “Cumhurbaşkanına suikast” ve 77 kişinin şehit edilmesine ilişkin 79’ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi. Bu sanıkların tamamı, 198 kişiye ilişkin “kasten öldürmeye teşebbüs”, 22 kişiye yönelik “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve bir kişiye yönelik “kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs”ten de toplam 3 bin 901 yıl 6’şar ay hapis cezasına mahkûm edildi.



Hakan Karakuş, 15 Temmuz darbe girişimine katılan en yüksek rütbeli subay olan eski Hava Kuvvetleri Komutanı orgeneral Akın Öztürk’ün de damadı.

FETÖ’NÜN PİLOTLARI





Hüseyin Türk ile aynı uçakla Polis Özel Harekât Başkanlığı’nı bombalayan eski pilot yüzbaşı Uğur Uzunoğlu “44 kişiyi kasten öldürme”, “anayasal düzeni ihlale teşebbüs” ve “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından 45 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1170 yıl hapisle cezalandırıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kavşağı’nı bombalayarak 15 kişiyi şehit eden eski pilot üsteğmen Müslim Macit 16 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 283 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı’nda 7 polisi şehit eden eski pilot yüzbaşı Ertan Koral ve üsteğmen Mehmet Çetin Kaplan’a da “kasten öldürme” ve “anayasal düzeni ihlale teşebbüs” suçlarından 8’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 90’ar yıl hapis cezası verildi. Kaplan ayrıca “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Farklı zamanlarda Ankara Emniyet Müdürlüğü’nü bombalayarak 2 kişiyi şehit eden eski pilot yüzbaşı İlhami Aygül, üsteğmenler Mehmet Yurdakul ve Mustafa Özkan’a 3’er kez “ağırlaştırılmış müebbet” ve “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 648’er yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme aralarında sivil imamların da bulunduğu 19 sanığa üst sınırdan ceza verdi ve indirim yapılmadı.

F-16’YLA İLK UÇUŞA DA AYNI CEZA

Darbe girişiminde Ankara’da F-16 ile ilk uçuşu yapan eski binbaşı Mehmet Fatih Çavur’a 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Polis Özel Harekât Başkanlığı’na düzenlediği bombalı saldırıyla biri imam, diğerleri polis 43 kişiyi şehit eden, ardından TBMM ve TÜRKSAT’ı da bombalayan eski pilot yüzbaşı Hüseyin Türk, “yönetici sıfatıyla” bütün eylemlerden sorumlu tutularak, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet ve farklı suçlardan 3 bin 901 yıl 6 ay hapse çarptırıldı. TBMM’yi bombalayan eski pilot yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı ile Gölbaşı’ndaki Polis Havacılık Dairesi Başkanlığı’nın hatasız bir şekilde vurulması için lazerle işaretleyen eski pilot binbaşı Mustafa Azimetli de aynı suçlardan 79’ar kez ağırlaştırılmış müebbet ile 3 bin 901 yıl 6’şar ay hapis cezasına mahkûm edildi.

79 YIL HAPİS VERİLENLER

Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreteri eski albay Veysel Kavak, F-16 pilotlarına bombalanacak yerleri bildiren eski yüzbaşı Ahmet Tosun, eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığı Sistemler Daire Başkanı tuğgeneral Recep Sami Özatak, Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi’ni ele geçirmeye çalışan eski tuğgeneral Kemal Mutlum, 15 Temmuz’da Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreterliği’nde görevli eski albay Ali Durmuş, Akıncı Üssü’nün eski Harekât Plan Subayı eski binbaşı Murat Bicil, 143. Filo harekât subayı olan eski binbaşı Ali Karabulut da 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Emniyet Havacılık Dairesi’ni bombalayan pilotlar Mehmet Çetin Kaplan ve Ertan Koral’a ise 8’er kez ağırlaştırılmış müebbet verildi. Dönemin Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi’yi alıkoyan eski tuğgeneral Timurcan Ermiş ise ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edildi.

Ahmet Tosun’un F-16 pilotlarına bombalanacak yerleri bildirdiği ortaya çıkmıştı.

GÖREVLERİ CUMHURBAŞKANI’NI ENGELLEMEKTİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın uçağını engellemekle görevlendirilen pilotlar İlker Hazinedar ve Oğuz Alper Emrah da darbe suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Ayrıca her iki sanığa, “Cumhurbaşkanı’na suikasta teşebbüs” suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi. Sanık Emrah’ın telsiz konuşmalarında Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı binasının koordinat bilgilerini istediği dava dosyasına yansımıştı.



Duruşmada yoğun önlem alındı.

‘GÖRÜŞECEĞİZ BAŞKAN’ TEHDİDİ

Mahkeme Başkanı Giray, verilen kararı sanıkların yüzüne yarım saatte okudu. Karar okunduktan sonra bazı sanıkların mahkeme başkanını “Görüşeceğiz başkan” diyerek tehdit ettikleri görüldü.