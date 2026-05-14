Ankara'yı sel vurdu! Ağaçlar kökünden söküldü, direkler devrildi

Ankara'da öğleden sonra başlayan rüzgar ve yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 45 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle birçok ağaç devrildi, çatı uçtu. GMK Bulvarı'nda park halinde olan 06 DFY 511 ve 06 FOG 615 plakalı araçların üzerine 2 ağaç devrildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi ile olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ağaçların devrilmesi sonucu bulvarın 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı istikameti trafiğe kapanırken, 2 araçta hasar oluştu. Yolu trafiğe açma çalışmaları sürüyor.

Kentin farklı bölgelerinde rüzgar nedeniyle devrilen ağaç ve aydınlatma direkleri, araçlara zarar verdi.

Zaman zaman sürücüler de trafik zor anlar yaşadı.