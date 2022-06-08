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Ankara’yı sel aldı

#Ankara#Sel#Sağanak
Ankara’yı sel aldı

Ankara’da etkili olan sağanakta yollar göle döndü, ev ve işyerlerini su bastı. Suyla kaplanan yolda kalan minibüsteki yolcular, iş makinesi ile kurtarıldı.

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Ankara’da dün öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak, hayatı felç etti. Önce Etimesgut ve Sincan ilçelerinde başlayan yağış, ardından Yenimahalle bölgesinde daha sonra ise Keçiören’de etkisini gösterdi. Arterlerde yollar suyla doldu, araçlar ilerlemekte güçlük geçti. Bazı araçlar yolda kaldı. Kentte onlarca ev ve işyerini de su bastı. Vatandaşlar baskına neden olan yağmur suyunu kendi imkânlarıyla boşaltmaya çalıştı. OSTİM, Şaşmaz sanayi bölgelerini yağış vurdu. İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde 4 katlı gözlük fabrikasının malzeme deposunu su bastı. Su yüksekliğinin 2 metreye yaklaşması nedeniyle boğulma tehlikesi yaşayan işçiler, hastanelere kaldırıldı. Yenimahalle ilçesinde de bazı araçlar suda sürüklendi. Bir vatandaş yüzerek sudan çıktı.

METREKAREYE 38.6 KG YAĞIŞ

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kentte dün metrekareye 38.6 kilogram yağış düştüğünü açıkladı. Yetkililer, ABB’nin bin 132 araç ve 2 bin 322 personelden oluşan ekibiyle sahada yağışın olumsuz etkilerini en aza indirmek için çalıştığını belirtti.

 

 

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#Ankara#Sel#Sağanak

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