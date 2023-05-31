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METOROLOJİ’nin uyarılarının ardından dün Ankara’yı sağanak vurdu. Özellikle Çankaya ve Altındağ ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Araçlar, yollarda güçlükle ilerledi. Bazı sürücüler ise araçlarıyla yolda kaldı. Kazım Karabekir Caddesi’ndeki altgeçitte otomobilde mahsur kalan sürücü, belediye ekiplerince kurtarıldı. Sıhhiye’de de ev ve işyerlerini su bastı. Vatandaşlar dükkânlarındaki suyu tahliye etmek ve tıkanan mazgalları temizlemek için seferber oldu.

Mamak’ta otobüs durağında bekleyen ve yağmurdan kaçmak isteyen öğrenciler, durağa gelen otobüse koştu. Sırılsıklam olan öğrenciler, sırayla otobüse bindi.

Sincan’da ise hortum oluştu. Kısa süreli etkili olan hortum, bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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DOĞUDA DA ETKİLİ OLDU

Elazığ’da da dün etkili olan sağanak ve dolu sonrası Hıdır Baba köyünde sel baskını nedeniyle 200 küçükbaş hayvan öldü.

Bingöl’ün Karlıova ilçesi Dörtyol köyünde ise dün etkili olan sağanak, sele neden oldu. Köyde birçok ev ve ahırı su basarken, araziler su altında kaldı.

YEMEK ÇADIRININ ÇATISI ÇÖKTÜ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı TOBB Şeref Belgesi Takdim Töreni için TOBB binasının bahçesine hazırlanan çadırın çatısı Ankara’daki sağanak yağışa dayanamadı. TOBB üyelerinin yemek yemesi için hazırlanan çadırın çatısının biriken su nedeniyle çöktüğü olayda 6 kişi yaralandı.