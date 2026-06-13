Ankaraâ€™ya yeni BaÅŸsavcÄ±

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HSKâ€™nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 4 bin 600 kiÅŸilik yaz kararnamesi Ã¼zerindeki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda da sona gelindiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Yaz kararnamesi kapsamÄ±nda adli ve idari yargÄ±da Ã¶nemli gÃ¶rev deÄŸiÅŸiklikleri yapÄ±lacak.

ÃœÃ‡ KÄ°ÅžÄ°LÄ°K KARARNAME

HSKâ€™nÄ±n 1250 sayÄ±lÄ± Ã¼Ã§ kiÅŸilik mini adli yargÄ± kararnamesi dÃ¼n Kurulâ€™un internet sitesinde yayÄ±mlandÄ±. Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± olarak gÃ¶rev yapan GÃ¶khan KarakÃ¶se Ã¶nceki gÃ¼n YargÄ±tay Ã¼yeliÄŸine seÃ§ilmiÅŸti. KarakÃ¶seâ€™den boÅŸalan Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±â€™na Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±vekili Ã‡elik getirildi. HSK Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã–mer Ã–rÃ¼cÃ¼ ile Ankara Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Ahmet Akdeniz de mini kararname ile Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±vekilliklerine getirildiler.

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AYKUT Ã‡ELÄ°K KÄ°MDÄ°R

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Aykut Ã‡elik, Ä°BB davasÄ±nÄ±n soruÅŸturma savcÄ±larÄ±ndan ve Aziz Ä°hsan AktaÅŸ SuÃ§ Ã–rgÃ¼tÃ¼ davasÄ±nÄ±n iddianamesini hazÄ±rlayan baÅŸsavcÄ±vekiliydi. Ã‡elik, tutuklu Antalya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Muhittin BÃ¶cek soruÅŸturmasÄ± ile CHPâ€™nin 38. OlaÄŸan KurultayÄ±â€™na iliÅŸkin soruÅŸturmalarÄ±n da baÅŸÄ±ndaki isimdi. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda CHP Grup BaÅŸkanÄ± Ã–zgÃ¼r Ã–zel ile CHP Malatya Milletvekili Veli AÄŸbaba hakkÄ±ndaki dosyalar yetkisizlik kararÄ±yla Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±â€™na gÃ¶nderilmiÅŸti.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ÂANKARA

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