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AA
Haber Giriş: 06.10.2020 - 09:43 | Son Güncelleme:

Ankara'ya yeni Adalet Sarayı... Bakan proje görsellerini paylaştı

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Ankara'ya yeni Adalet Sarayı... Bakan proje görsellerini paylaştı
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'ya yapılacak yeni Adalet Sarayı'nın proje görsellerini ilk kez paylaşarak, avan projenin tamamlandığını bildirdi.

Bakan Gül, sosyal medyadan, Adalet Bakanlığına devredilen Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının Yenimahalle'deki yerleşkesine inşa edilecek Ankara Adalet Sarayına ilişkin açıklama yaptı.

Ankaraya yeni Adalet Sarayı... Bakan proje görsellerini paylaştı

Projede gelinen son durumun Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la değerlendirildiğini belirten Gül, "Avan proje aşaması tamamlandı. İnşaata başlayacağımız tarihin müjdesini vermek için sabırsızlanıyoruz." ifadesini kullandı.

Ankaraya yeni Adalet Sarayı... Bakan proje görsellerini paylaştı

Bakan Gül, yeni Ankara Adalet Sarayının proje görsellerini de ilk kez paylaştı.

Ankaraya yeni Adalet Sarayı... Bakan proje görsellerini paylaştı

 

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