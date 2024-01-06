Ankara’ya gitmek için kaçırmış

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Serviste hostes ve 10 çocuk da vardı. Tolga Nalbant sürekli ağlayan çocuklar ile hostesi, “Size bir şey yapmayacağım. Bana araç lazımdı” dedikten sonra Erenköy’de indirdi. Polis ekiplerinin her yerde aradığı servis minibüsü yaklaşık 1 saat sonra Pendik’te, terk edilmiş olarak bulundu.

TUTUKLANDI

Tolga Nalbant bu sırada bir arkadaşından borç para almış ve Gebze’den bindiği otobüsle Ankara’ya gitmişti. Ankara’daki ilk durağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi oldu. İçeri girmek isteyen Tolga Nalbant’a koruma polisleri müdahale etti. Nalbant içeri girmekte ısrar etti ve “Ben buraya gelmek için servis kaçırdım” deyince gözaltına alındı. İstanbul’dan Ankara’ya giden bir ekip Nalbant’ı teslim aldı. İstanbul’a getirilen Tolga Nalbant polisteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.