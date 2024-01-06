×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Ankara’ya gitmek için kaçırmış

Güncelleme Tarihi:

#Kadıköy#Vehbi Koç Vakfı#Tuzla
Ankara’ya gitmek için kaçırmış
Emin Mert Kırarslan
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2024 07:00

İSTANBUL Kadıköy’de, Vehbi Koç Vakfı’nın Tuzla’daki ilkokuluna giden öğrencileri sabah evlerinden alan 34 LHF 576 plakalı servis aracı, önceki gün 07.30 sıralarında Tolga Nalbant tarafından kaçırılmıştı.

Haberin Devamı

Serviste hostes ve 10 çocuk da vardı. Tolga Nalbant sürekli ağlayan çocuklar ile hostesi, “Size bir şey yapmayacağım. Bana araç lazımdı” dedikten sonra Erenköy’de indirdi. Polis ekiplerinin her yerde aradığı servis minibüsü yaklaşık 1 saat sonra Pendik’te, terk edilmiş olarak bulundu. 

Ankara’ya gitmek için kaçırmış

TUTUKLANDI

Tolga Nalbant bu sırada bir arkadaşından borç para almış ve Gebze’den bindiği otobüsle Ankara’ya gitmişti. Ankara’daki ilk durağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi oldu. İçeri girmek isteyen Tolga Nalbant’a koruma polisleri müdahale etti. Nalbant içeri girmekte ısrar etti ve “Ben buraya gelmek için servis kaçırdım” deyince gözaltına alındı. İstanbul’dan Ankara’ya giden bir ekip Nalbant’ı teslim aldı. İstanbul’a getirilen Tolga Nalbant polisteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kadıköy#Vehbi Koç Vakfı#Tuzla

BAKMADAN GEÇME!