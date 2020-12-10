‘Ankara’ya dünyanın en büyük opera binası yapılsın’

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2021 bütçe görüşmesinde TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Haberal şunları kaydetti:

SAHİLLERDE İSKELE KİRLİLİĞİ

“Özellikle üzerinde durmak istediğim acil önlem alınması gereken bir konu ki, sadece Turizm Bakanlığı’nın değil Çevre Bakanlığı’nın da bir konusudur. Kumsalı olan sahil yerlerinde yan yana sıralanmış iskelelere verilen izinlerin amacı nedir? İskele enflasyonu, görüntü kirliliği ve otele gidemeyen, sitelerde evi olmayan insanlarımızın sahillerde denize girme imkânını kısıtlamaktadır. En kısa sürede bu soruna bir çözüm bulunmalı gerekirse birleştirme yoluyla iskele sayıları azaltılmalıdır.

Tarihî eserlerimizi gün yüzüne çıkarıp koruyamıyorsak bırakalım, yerinde kalsın. Koruyabileceğimiz zaman gün yüzüne çıkarırız. Bir diğer önemli konu da tarihî ören yerlerinin kazı ve restorasyonlarında sponsorlara kucak açmamızdır. Göbeklitepe ve benzerlerinde, ziyaretçi merkezinden başlayarak şirket reklamı taşıyan dolmuşlardan kazı alanına ulaştığımız zaman dilimine kadar sponsor ismiyle karşılaşmak doğrusu bir hayal kırıklığıdır. Önemsediğimiz bir diğer konuda Ankara’mıza, dünyanın en büyük müzesinin yapılmasıdır. Bir başkent çocuğu olarak Ankara’mıza dünyanın gıptayla bakacağı bir opera binası yapılması arzusunda olduğumu da bildirmek isterim.”

Bakanlığının bütçesinin görüşmelerinde Bakan Mehmet Nuri Ersoy da yoğun mesai harcadı.