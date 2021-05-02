Ankaray kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, en son sefer kaçta? Ankaray çalışma saatleri

Ankaray; başkent Ankara'da yolcu taşımacılığında önemli bir röle sahiptir. Şehir merkezinin yoğunluk gösteren ulaşım ihtiyaçlarına yönelik önemli bir çözüm sağlamaktadır. Yapımına 1992 yılının 30 ağustos ayında başlanmış olan bir proje olma özelliği taşımaktadır. 30 Ağustos 1996 yılında ise 33 araç kapasitesine ulaşmıştır.



Günümüzde ise Ankara'nın ulaşım ihtiyacına çözüm sunan önemli bir raylı ulaşım olma özelliği sunmaktadır. Ankara büyük şehir belediyesi vasıtasıyla yolcu taşımacılığı konusunda çözüm üreten bir ulaşım vasıtasıdır.



Ankaray Çalışma Saatleri

Ankara'da "tam kapanma" nedeniyle toplu taşıma araçlarının saatleri ve çalışma programı güncellendi. Metro ve Ankaray cumartesi-pazar günleri çalışmayacak.

EGO'dan yapılan açıklamaya göre, 29 Nisan ile 7 Mayıs arasında hafta içinde Metro ve Ankaray, 06.00-19.30 saatleri arasında hizmet verecek.

Cumartesi ve pazar günleri ile Ramazan Bayramı haftasına denk gelen 10-14 Mayıs tarihleri arasında ise raylı sistem işletmeleri hizmet vermeyecek.

Ankaray, 2 Mayıs'ta yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) nedeniyle saat 06.00-15.00 aralığında hizmet sunacak. Ayrıca ALES’e katılacak vatandaşların sınav merkezlerine ulaşımları dikkate alınarak, pazar günü 33 güzergahta, 78 adet ilave otobüs servis planlaması yapıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı tarihler arasında Şereflikoçhisar, Bala ve Kalecik araçları haricinde diğer çevre ilçelere özel toplu taşıma araçları hizmet vermeyecek, sadece belediye araçları hizmet verecek.

Güncel servis saatlerine, EGO Genel Müdürlüğü'nün internet adresinden ve EGO mobil uygulamasından ulaşılabilir.

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