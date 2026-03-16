Ankara’nın kalbinde sahur buluşması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın öncülüğünde restore edilen ve Türkiye’nin ilk sosyal konut projesi olan Saraçoğlu Mahallesi’nde geç saatlerde buluşan Ankaralılar, döner, köfte ve helvayla yapılan sahurda buluştu. Varank’ın daveti üzerine yapılan sahur buluşmasında MİT Başkanı İbrahim Kalın sürprizi yaşandı. Kalın, gecenin ilerleyen saatlerinde geldiği Saraçoğlu Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Buluşmanın en küçük misafirlerden biri de 8 aylık Zeynep bebek oldu.

GECECİ BEBEK ZEYNEP

Bebeğin babası Muhammet Ali Kumdemir, “Biz evimize geçerken sayın bakanımızın davetini gördük, icabet etmek istedik” derken anne Tansu Kumdemir, “Bebeğim biraz gececi. O da bu atmosferden yararlansın istedik. Ramazanları değerlendirmek adına güzel bir etkinlik olmuş” ifadelerini kullandı.

Termometrelerin sıfırın altındaki rakamları gösterdiği buluşmada Varank, yanan ateşte çay eşliğinde ısınan vatandaşlara gece döneri, köfte ve helva ikramında bulundu. Mahallenin etkinlik alanına kurulan döner ve köfte tezgahında anlık olarak hazırlanan ürünler sahur vaktine kadar binlerce kişiye dağıtıldı.

Varank, “Yeter ki birlik olsun beraberlik olsun, vatandaşlarımızın bir araya gelmesini vesile olacak işler olsun. Bunu başardığımızda Türkiye çok farklı bir noktaya gelecektir” dedi.