Ankara'nın kaçakları

Hayvanlardan yeni doğum yapan 2’si bir odada 18 yavru tespit edildi. Diğer kedilerin terasta ayrı bir odada kötü şartlarda beslendiği saptandı. Kedilerin sadece bir kısmının aşı karnesi olduğu ve uygunsuz ortamda beslenip üretimlerinin yapıldığı belirlendi.

Melek N., kedilerin kendisine ait olmadığını ve sahiplerinin yurtdışında olduğunu, sadece bakıcılık yaptığını ileri sürdü. Ekipler, 29 kediye el koyarken, Melek N.’ye de Hayvanları Koruma Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında hayvanların bakımını ihmalden kedi başına 197 lira olmak üzere toplam 5 bin 713 lira idari para cezası uyguladı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara