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Gündem
Haluk KARAASLAN - Fatih POYRAZ/DHA
Haber Giriş: 28.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ankara'nın kaçakları

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Ankara'nın kaçakları

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 9’uncu Bölge Müdürlüğü ile Çankaya Belediyesi ekipleri, ihbar üzerine Melek N.’nin Çankaya ilçesindeki 2 katlı evine polis eşliğinde baskın düzenledi. Evde 18’i yavru olmak üzere 29 Norveç orman kedisi bulundu.

Hayvanlardan yeni doğum yapan 2’si bir odada 18 yavru tespit edildi. Diğer kedilerin terasta ayrı bir odada kötü şartlarda beslendiği saptandı. Kedilerin sadece bir kısmının aşı karnesi olduğu ve uygunsuz ortamda beslenip üretimlerinin yapıldığı belirlendi.

Melek N., kedilerin kendisine ait olmadığını ve sahiplerinin yurtdışında olduğunu, sadece bakıcılık yaptığını ileri sürdü. Ekipler, 29 kediye el koyarken, Melek N.’ye de Hayvanları Koruma Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında hayvanların bakımını ihmalden kedi başına 197 lira olmak üzere toplam 5 bin 713 lira idari para cezası uyguladı.

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