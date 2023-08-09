Ankara’nın iki ilçesine lavanta tebriği

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Twitter’dan paylaşım yapan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

“Büyüleyici kokusu ve göz alıcı tonlarıyla ülkemizin dört bir yanını kuşatan lavanta tarlalarında vakit, hasat vakti. Hasadı kadar yetiştirmesi de maharet ve emek isteyen lavanta ve nice bitkinin üretiminin yaygınlaştırılmasında, şifasının bilinmesinde şüphesiz yerel yönetimlerimizin katkısı çok büyük. Atıl olarak görülen alanları lavanta bahçelerine dönüştüren belediyelerimiz, bu girişimleriyle hem yerli üretime can katıyor, yeni istihdam alanları açıyor hem de şehirlerimize nefes aldırıyor. Başkentimizin ilçelerinde bunun en güzel örneğini hayata geçiren Mamak ve Keçiören Belediyeleri başta olmak üzere, yerli ve milli üretimi destekleyici projeler üreten tüm belediyelerimizi tebrik ediyorum.”