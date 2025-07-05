Ankara’nın gözü Kerkük’te

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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkmen soydaşların Irak siyaseti ve devlet yapısı içerisinde layıkıyla temsil edilmelerinin Türkiye’nin “temel beklentisi” olduğunu vurguladı.

HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

“Bu husus bilhassa Kerkük’te, Vilayet Meclisi başta olmak üzere tüm kamu kuruluşlarında yapılacak atama ve görevlendirmeler bağlamında önem taşımaktadır” diyen Keçeli, Türkmen nüfusun yoğun olduğu Kerkük’ün Altunköprü Belediyesi’ne Türkmen olmayan bir müdür atanmasının Türkmen toplumu nezdinde rahatsızlık ve hayal kırıklığı yarattığına da dikkat çekti. Keçeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



“Sahip olduğu etnik ve dini çeşitlilikle Irak’ın küçük bir modelini teşkil eden Kerkük’ün huzur ve istikrarı, esasen tüm Irak’ın huzur ve istikrarı açısından kilit önemdedir. Bu bağlamda, Kerkük’teki gelişmeler ülkemiz tarafından yakından ve hassasiyetle takip edilmektedir.”



