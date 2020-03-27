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Haber Giriş: 27.03.2020 - 09:26,Son Güncelleme:/

Ankara'nın göbeğinde korkunç görüntüler! Taş ve sopalarla...

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Ankara'nın göbeğinde korkunç görüntüler! Taş ve sopalarla...
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Ankara’nın Çankaya ilçesinde liseli bir grup genç, kız arkadaşlarına laf atarak sözlü taciz ettiklerini öne sürdükleri kişileri taşlar ve sopalarla dövdü. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, dün akşam Çankaya ilçesi Kültür Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kız arkadaşlarıyla vakit geçiren bir grup liseli genç, iddiaya göre kız arkadaşlarına laf atarak sözlü taciz eden kişiler ile tartışmaya başladı.

Ankaranın göbeğinde korkunç görüntüler Taş ve sopalarla...

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine liseli gençler, laf attıklarını iddia ettikleri kişilere dakikalarca yerden aldıkları kaldırım taşlarını attı.

Ankaranın göbeğinde korkunç görüntüler Taş ve sopalarla...

Liseliler, daha sonra yine taş atarak yaklaşık 100 metre kovaladıkları kişileri yakalayarak yanlarında getirdikleri sopalarla öldüresiye dövdü. O anlar ise kameralara yansıdı.

Ankaranın göbeğinde korkunç görüntüler Taş ve sopalarla...

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