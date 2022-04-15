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Ankara’nın ender misafiri: Mahmuzlu Kız

#Mahmuzlu Kız#Kuş#Ankara
Ankara’nın ender misafiri: Mahmuzlu Kız

Nadir görülen kuş türleri arasında yer alan ve son olarak 2020 yılında Diyarbakır’da objektiflere yansıyan ‘Mahmuzlu Kız Kuşu’, göç mevsimi ile birlikte bu kez Ankara’da görüntülendi.

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Doğa ve kuş gözlemcisi Halit Kuzenk tarafından Ankara Mogan’da fotoğraflanarak kayda alınan “Mahmuzlu Kız Kuşu” genellikle su ve dere kenarlarında yaşıyor. Üreme dönemini Türkiye’de geçiren ama nesli azaldığı için son yıllarda nadir görülen Mahmuzlu Kız Kuşu, hem beslenmek hem de yavrularını yetiştirebilmek için insan yaşamının az olduğu bölgeleri seçiyor.

‘BU ÜÇÜNCÜ GÖRÜLÜŞÜ’

Kuşu Ankara’da fotoğraflayan Halit Kuzenk, “Türkiye göç ve üreme rotasında ama Ankara bu kuş türünün üreme alanı değil. Tek bir kuş gördüm ve fotoğrafladım ama diliyorum eşi de vardır. Uzun yıllar evvel Ankara’da iki kez görülmüş. Şanslıyım ki üçüncü kez gören ve fotoğraflayan ben oldum. Mevsimsel değişiklikler nedeniyle Ankara’yı seçmiş veya sert rüzgârlarla buraya gelmiş olabilir” diye konuştu. Böcekler ve omurgasızlarla beslenen tür, zarif görüntüsü ile kuş gözlemcilerinin gözdeleri arasında. Uzun bacakları ile ilgi çeken Mahmuzlu Kız Kuşu’nun üst tarafı kum rengi, tepesi ve ensesi siyah, yanakları ve boyun kenarı beyaz, boğazından karnına indikçe kalınlaşan bir siyah şeridi var.

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#Mahmuzlu Kız#Kuş#Ankara

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