Ankara’nın çöpleri söyledi! En fazla göç başkente

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4T (Temiz çevre, temiz enerji, temiz tarım ve temiz beslenme) Platformu Başkanı ve atık yönetimi uzmanı Ali Rıza Öner, 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından 2.7 milyon kişinin yerinden olduğunun tahmin edildiğini söyledi. Türkiye’nin 13 şehrinde katı atık bertarafı yapan ITC’nin İş Geliştirme Direktörü olan Öner, çöplerden yola çıkarak şu ilginç detayları verdi: “Çöp miktarındaki değişimden hareketle herhangi bir şehirdeki nüfusun artış ve azalış sayısını tahmin edebiliyoruz. Ankara’da genel olarak günlük gelen çöp miktarında 600 ton artış var. Bu da bize başkentin 600 bin civarı göç aldığını gösteriyor, oransal olarak en büyük artış Altındağ, Keçiören, Yenimahalle ve Çankaya ilçelerinde” diye konuştu. Antalya’nın atık yönetimini de yaptıklarını kaydeden Öner, “Alanya da çok yoğun depremzede göçü alan bir ilçe, yaklaşık 50 ton, yani 50 bin kişilik nüfus artışına denk çöp artışı olmuş. Antalya’da ise yaklaşık 100 ton civarı bir artış var, yani 100 bin kişi diyebiliriz.”

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İSTANBUL TERCİH EDİLMEDİ

İstanbul’da günlük 16 bin ton Çöp çıktığını, deprem sonrasında bu oranda kayda değer bir değişiklik yaşanmadığını kaydeden Öner, “Bu genel veri bize depremzede vatandaşların yine bir başka deprem riski altındaki İstanbul’u tercih etmediğini gösteriyor” diye konuştu.