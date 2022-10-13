Ankara'nın başkent ilan edilişinin 99'uncu yılı kutlandı

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Ankara'nın başkent ilan edilmesinin 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene; Ankara Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve çok sayıda kişi katıldı. Vali Şahin başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyüp, Atatürk'ün mozolesine çıktı. Mozoleye çelenk bırakılmasının ardından heyet, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Vali Şahin, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Büyük Atatürk; Cumhuriyet'e uzanan yolda, milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinde tarihi bir misyon üstlenerek ev sahipliği yapan Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümünde huzurunuzda bulunmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Milli mücadeleye verdiği olağanüstü destekle, bir milletin yeniden doğuşuna şahitlik eden Ankara'nın 99 yıllık hikayesi, ülkemizin ulaştığı başarının da adeta bir göstergesidir. Kurtuluş Savaşı yıllarında 21 bin nüfuslu küçük bir Anadolu şehri olan Ankara, bugün yaklaşık 6 milyonluk nüfusu, planlı altyapısı, muntazam yolları ve çağdaş mimarisiyle dünyanın sayılı başkentlerinden biri haline gelmiştir. Türkiye'nin, siyasi yönetim merkezi olmasının yanı sıra organize sanayi bölgeleri, üniversiteleri, teknokentleri, Ar-Ge ve tasarım merkezleriyle, ticaretin, sanayinin, bilimin, teknolojinin, turizmin, tarımın da başkenti olarak yarınlara güvenle yürümektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olma onurunu layıkıyla taşıyan Ankara, sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginlikleriyle gösterdiğiniz hedeflere ulaşmada öncü rolünü sürdürerek, ülkemizin gelişmesine ve ilerlemesine katkı sağlamaya devam edecektir. Ruhunuz şad olsun."

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Anıtkabir'in ardından Ulus'taki 1'inci TBMM binasına geçildi. Heyeti karşılayan seğmenler, binanın önünde gösteri yaptı. Ardından 1'inci Meclis'in Genel Kurul Salonu'nda konuşma yapan Vali Şahin, "Bizlere düşen, Ankara'mızı gelişen ve değişen dünyada, Türkiye'ye yakışır bir başkent olarak aydınlık geleceğimize emin adımlarla hazırlamak ve geleceğe taşımaktır. Ankara’mızın başkent oluşunun 99'uncu yıl dönümünde, Ankara'nın başkent olmasında emeği geçen, başta büyük önder Atatürk, silah arkadaşları, o günün devlet adamları olmak üzere, kurtuluş mücadelesinin tüm kahramanlarını minnetle ve rahmetle anıyorum" dedi.

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Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş da Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümünü kutlayarak, "Ankara, 13 Ekim 1923'te genç cumhuriyetimizin başkenti olarak ilan edilmiştir. Bu karar, hepimizin sorumluluklarını da artırmıştır. Yokluklar içerisindeyken küllerinden doğan bir milletin simgesi olan Ankara'yı, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının sonsuz emanetine sahip çıkarak geleceğe taşımak öncelikli vazifemizdir" diye konuştu.