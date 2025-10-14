Ankara’nın asırlık ‘Başkent’ gururu

Haberin Devamı

Ankara Valisi Vasip Şahin, kutlamalar kapsamında Anıtkabir’i ziyaret etti. Şa-hin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da aralarında olduğu heyetle Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine geldi. Şahin’in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kutlamalar, Seymenler Korteji’nin Ulus’taki Birinci Meclis’ten Ankara Kalesi’ne yürüyüşüyle devam etti. Yıldönümü nedeniyle Birinci Meclis Binası’nda da tören düzenlendi. Kentte gün boyu süren etkinlikler başkentte renkli görüntülere sahne oldu.

ERDOĞAN VE ÖZEL’DEN KUTLAMA MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesaplarından kutlama mesajları paylaştılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımın-da, “Milli Mücadelemizin karargâhı olan, Büyük Zafer’e giden yolda tarihi bir rol oynayan Anka-ra’mızın başkent ilan edilişinin 102. yılını tebrik ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere kurtuluş mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle yâd ediyorum” dedi. CHP Genel Başkanı Özel de “13 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in kalbi Ankara’da attı, umudu bu şehirden yükseldi. Bu ülkenin başkenti saraylar, saltanatlarla değil, halkın kararlı iradesiyle yüceldi! Ve biz o iradeyi yeniden iktidara taşıyacağız. Başkent oluşun kutlu olsun Ankara!” paylaşımında bulundu.