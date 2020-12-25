Ankaralının karla imtihanı

Sabaha karşı soğuk havanın da etkisiyle kısa sürede buzlanma meydana geldi. Güne sürpriz kar yağışıyla uyanan Ankaralılar, dik yokuşlar ve rampalarda araçlarını kontrol etmekte büyük güçlük yaşadı. Zaman zaman tipi şeklinde yağan kar nedeniyle ana arterler ve özellikle Eskişehir yolunda ulaşım yavaşladı. Polis ekipleri sürücüleri yönlendirerek ulaşımı rahatlatmaya çalıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Başkentte bir yandan da güzel kar manzaraları oluştu. Sosyal medyada Ankara’dan gelen kar fotoğrafları İstanbulluları kıskandırdı.

YAVAŞ: ÖZÜR DİLİYORUM

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 308 araç ve 662 personelle kentte tuzlama çalışması yaptı. ABB Başkanı Mansur Yavaş da Twitter hesabından, “Karla mücadele çalışmalarımızda 926 noktaya müdahale ettik. Bazı noktalarda sıkıntılar yaşandığı bilgisini aldım. Hiçbir bahane üretmeden, sıkıntı yaşayan hemşehrilerimizden özür diliyorum. Tüm önlemlerimizi alıyoruz. Güveniniz için teşekkür ederim” dedi.

CADDELER BUZ PİSTİ GİBİ

Kar yağışının ardından Çankaya’nın Hollanda Caddesi sabah saatlerinde adeta buz pistine döndü. Kontrolden çıkan otomobiller yol kenarında duran araçlara çarparak durabildi. Aracı hasar gören bir vatandaş caddede bir saat içinde 9 kazanın meydana geldiğini söyledi. Buz eriyince cadde normala döndü.