Ankaralılar uyguna kurbanlık için orayı tercih ediyor

Haberin Devamı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık hayvan satışları hız kazandı. Ankara'dan gelen birçok vatandaş, kurbanlık hayvan almak için Çankırı'yı tercih ediyor. Hem fiyatların daha uygun olması hem de Çankırı'nın Ankara'ya yakınlığı, Çankırı'yı kurbanlık satışında tercih edilen bir merkez haline getiriyor. Çankırı'da hayvancılıkla uğraşan çiftçiler, Çankırı'dan daha çok Ankara'ya kurbanlık sattıklarını söyledi.

UYGUN KURBANLIK İÇİN TERCİH EDİLİYOR

Kurban alacak vatandaşlara fiyat konusunda yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade eden Kadir Kara isimli çiftçi, "Kurban almaya gelen vatandaş ilk başta hayvanın kilosunu soruyor. Bu durum bence yanlış. Öncelikle hayvanın sağlığını ve kurban olup, olamayacağını sorması lazım. Hayvanların kurban olabilmesi için kapak atmaları gerekiyor.