Ankaralılar telaffuzda zorlanıyordu... Ünlü caddenin ismi kısaldı

Kasım ayı olağan toplantısının ilk oturumunu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında bu akşam gerçekleştiren Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, Çankaya Ahmet Taner Kışlalı ve Çayyolu Mahallesi sınırlarında bulunan ‘Bangabandhu Şeyh Muciburrahman Bulvarı’ isminin ‘Bangabandhu Bulvarı’ olarak değiştirilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı’nı da görüştü.

BELEDİYEYE ŞİKAYETLER GELDİ



Başkanlık Yazısı’nda b ulvarla ilgili belediyeye çeşitli şikayet başvuruları yapıldığı belirtildi. Dışişleri Bakanlığı’nın Bangladeş Büyükelçiliği ile yaptığı görüşmeler sonucunda



ulvarla ilgili belediyeye çeşitli şikayet başvuruları yapıldığı belirtildi. Dışişleri Bakanlığı’nın Bangladeş Büyükelçiliği ile yaptığı görüşmeler sonucunda cadde isminin kısaltılarak değiştirilmesinin uygun olacağını bildirdiği de kaydedildi.

İsim kısaltılmasına ilişkin talep tüm parti gruplarının oy birliğiyle kabul edildi.





İMZA KAMPANYASI BAŞLATILMIŞTI

Ankara Çayyolu’nda Bangladeş’in ilk Başbakanı ve Devlet Başkanı Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman’ın ismini taşıyan bulvarın ismi telaffuzunun zorluğu nedeniyle daha önce sosyal medyada alay konusu olmuştu. Bölge sakinleri 2018 yılında, adres verirken anlaşılmakta güçlük çektikleri ve sosyal medyada alay konusu oldukları gerekçesiyle bulvarın isminin değiştirilmesi için imza kampanyası başlatmıştı.