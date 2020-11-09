Ankaralılar telaffuzda zorlanıyordu... Ünlü caddenin ismi kısaldı
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, Ankaralıların telaffuz etmekte zorlanması nedeniyle ünlenen Çayyolu’ndaki ‘Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Bulvarı’nın isminin ‘Bangabandhu Bulvarı’ olarak kısaltılmasını oy birliğiyle kabul etti.
Kasım ayı olağan toplantısının ilk oturumunu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında bu akşam gerçekleştiren Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, Çankaya Ahmet Taner Kışlalı ve Çayyolu Mahallesi sınırlarında bulunan ‘Bangabandhu Şeyh Muciburrahman Bulvarı’ isminin ‘Bangabandhu Bulvarı’ olarak değiştirilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı’nı da görüştü.
İMZA KAMPANYASI BAŞLATILMIŞTI
Ankara Çayyolu’nda Bangladeş’in ilk Başbakanı ve Devlet Başkanı Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman’ın ismini taşıyan bulvarın ismi telaffuzunun zorluğu nedeniyle daha önce sosyal medyada alay konusu olmuştu. Bölge sakinleri 2018 yılında, adres verirken anlaşılmakta güçlük çektikleri ve sosyal medyada alay konusu oldukları gerekçesiyle bulvarın isminin değiştirilmesi için imza kampanyası başlatmıştı.
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