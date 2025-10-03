Ankaralılar dikkat: Yarın su kesintisi başlıyor | Vatandaş isyan etti: 4 gündür yıkanamıyorum! Yıkanmak için ne yapayım?

Haberin Devamı

ASKİ'den yapılan açıklamada, hattaki arıza nedeniyle Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut, Sincan ve Kahramankazan ilçelerinde kısmi bir alanında yarın saat 08.00'den 5 Ekim saat 08.00'e kadar su kesintisinin olacağı, yüksek kotlardaki abonelerin ise 5 Ekim saat 18.00'den sonra su almasının öngörüldüğü aktarıldı.

Su kesintisinden etkilenecek bölgeler şöyle:

"Etimesgut ilçesinde Göksu, Şehit Osman Avcı, Şeyh Şamil, Yavuz Selim, Tunahan, Güzelkent, Devlet, Şeker, Altay, Eryaman ve Yeşilova mahalleleri.

Sincan ilçesinde Yunus Emre, Ulubatlı Hasan, Gazi Osmanpaşa, Fatih, Törekent, Gökçek, Ahi Evran, Organize Sanayi Bölgesi, Mevlana, Osmaniye, Saraycık TOKİ ve Sincan üst kotlarında kalan Malazgirt, Pınarbaşı, Yenicimşit, Tandoğan, Selçuklu, Osmanlı ve Ertuğrulgazi mahalleri.

Haberin Devamı

Çankaya ilçesinde Alacaatlı Mahallesi'nin bir kısmı, Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi İLKO Sitesinin tamamı, Mavi Ladin Sitesi, Gama Sitesi, Çakırbey Villaları, Alacaköy Villaları, Dost Kent Sitesi, Sizinevler Sitesi, Angora Evleri, Beysukent, Beytepe alt kotları, Çayyolu, ve Ümitköy mahalleleri. Yenimahalle ilçesinde Ata, Cumhuriyet ve Susuz mahalleleri. Kahramankazan ilçesinde Kazan Saray Mahallesi ile Keresteciler bölgesi."

Başkent Ankaralıların günlerdir yaşadığı su sıkıntısı, vatandaşların yaşamlarını zorlaştırmaya devam ediyor. Kesikköprü içme suyu hattında borularda yaşanan patlaklar nedeniyle Ankara'ya verilen su miktarının yarı yarıya azalması sonucu 29 Eylül'den bu yana dönüşümlü su kesintileri uygulanıyor.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekiplerince sorunun kalıcı olarak giderilmesi için çelik boru hattı döşeme çalışmalarının henüz netice bulmaması vatandaşları zor durumda bırakıyor. Mamak ilçesi Dostlar Mahallesi'nde vatandaşlar su ihtiyaçlarını bir çeşmeden pet şişelere doldurdukları su ile karşılamaya çalışırken, su kesintisinin yaşandığı Zirvekent Mahallesi sakinleri de günlerdir akmayan su yüzünden isyan ediyor.

Haberin Devamı

Belediye tarafından yollanan su tankerlerinin yeterli olmadığını ifade eden mahalle sakinleri, bir an önce sorunun giderilmesini istedi.

Zirvekent Mahallesi sakinlerinden Cem Eker, geceleri çalıştığını, akşam işe gitmeden önce duş alması gerektiğini fakat sular kesik olduğu için alamadığını belirterek, sabah işten geldiğinde de aynı durumla karşılaştığını ifade etti. Eker, "Belediyenin tankeri geliyor fakat yaklaşık 300 kişi sıraya girdiği için yeterli olmuyor" dedi.

"4 GÜNDÜR YIKANAMIYORUM"

Su kesinti sebebiyle belediyeyi aradıklarını ifade eden Eker, "Bize suların tekrar geleceğini söylüyorlar. Borularda bir sorun varmış. Tamam sorun olabilir ama bu kadar insanı mağdur edemezler. Bu millet ne yapacak? Durmadan su mu taşıyacağız? Tanker geliyor su bitiyor, biz su alamıyoruz. Ben 4 gündür yıkanamıyorum. Yıkanmak için ne yapayım? Komşuya mı gideyim?" diye konuştu.

Haberin Devamı

Tankerden su doldurup evine taşımaya çalışan mahalle sakinlerinden Satı Yanık, sağlık durumunun iyi olmadığını belirtti. Yanık, "Belimde fıtık var, kayma var, kemik erimesi var. Bir haftayı aşkın süredir bu şekilde su taşıyoruz. Ara sıra bir su gelse fena olmaz" dedi.

Su tankerinin başında pet şişeleri ile bekleyen vatandaşlar da bir an önce suya kavuşmak istediklerini ifade ettiler. 5 gündür susuz olduklarını ve yıkanamadıklarını belirten vatandaşlar, yetkililerden bir an önce su sıkıntısını çözmelerini talep ettiler.