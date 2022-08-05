Ankaralılar dikkat! Valilikten ’gök gürültülü sağanak yağış’ uyarısı

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Valilikten yapılan açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; yarın (cumartesi) öğle saatlerinden sonra Ankara il merkezi ile kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve dolu yağışı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kaydedildi.



BİR UYARI DA AFAD'DAN GELDİ

Ankara Valiliği'nin ardından bir uyarı da AFAD'dan geldi. AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren, Eskişehir çevreleri, Ankara il merkezi ile kuzey ve batı kesimleri, Afyonkarahisar'ın kuzey ve batısında yerel kuvvetli yağış bekleniyor" denildi.