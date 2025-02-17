Ankaragücü taraftarları dinlenme tesisinde birbirine girdi

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Ankaragücü taraftarları bu akşam Sakaryaspor ile oynayacakları maç Adapazarı’na giderken Anadolu Otoyolu Bolu Dağı mevkisindeki dinlenme tesisinde mola verdi. Otobüslerden inen taraftar grupları arasında kavga çıktı. İki taraftar grubu tesiste birbirine girerken olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kavga eden taraftar grubuna havaya ateş açarak müdahale etti. Kavgada yaralanan taraftarlar sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlattı.

BOLU VALİLİĞİ: 7 KİŞİ YARALANDI

Bolu'da Anadolu Otoyolu üzerindeki dinlenme tesisinde Ankaragücü taraftarı iki ayrı grup arasında çıkan kavga nedeniyle Bolu Valiliği yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bugün saat 17.30 sularında, Anadolu Otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde; bir spor kulübünün taraftarları arasında mola esnasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 7 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine sevk edilmiş olup yaralı vatandaşlarımızın takip ve tedavileri acil serviste devam etmektedir. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine derhal Jandarma ve Sağlık ekipleri sevk edilmiş olup, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." denildi.

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AYNI TESİSTE DÜN DE FENERBAHÇE VE AMEDSPOR TARAFTARLARI KAVGA ETMİŞTİ

Kavganın yaşadığı tesiste dün de Boluspor maçına gelen Amed Sportif Faaliyetler taraftarı ile Fenerbahçe taraftarları arasında kavga çıkmış, yaşanan arbede sırasında 4 kişi yaralanmıştı.