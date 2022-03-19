Ankara’dan Yunanistan’a kınama! Bunun adı saygısızlık

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Yunanistan’ın İskeçe şehri yakınlarındaki Horozlu (Petinos) köyünde bulunan Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalma Müslüman mezarlığının üzerine futbol sahası yapılması için karar alınmasına Ankara sert tepki gösterdi. Batı Trakya sınırları içinde yer alan Bulustra’nın (Avdira) belediye başkanının kararıyla Müslüman mezarlığının üç gün önce tahrip edilmeye başlandığı haberi alınması üzerine Türkiye, Yunanistan nezdinde girişimde bulundu. Ankara’nın bu girişimi üzerine Atina yönetimi, söz konusu belediye hakkında soruşturma başlattı.

Dışişleri Bakanlığı, Müslüman mezarlığının tahrip edilmesini ‘insanlık dışı’ eylem olarak niteleyerek, Yunanistan’a soruşturmayı bir an önce tamamlamasının beklendiğini bildirdi.

OLUMLU KARŞILANDI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Batı Trakya İskeçe Horozlu köyünde bulunan azınlığa ait Osmanlı dönemi Müslüman mezarlığının, üzerine futbol sahası inşa edilmesi bahanesiyle, 16 Mart 2022 tarihinde tahrip edilmesini kınıyoruz. Bulustra (Avdira) Belediye Başkanı’nın talimatıyla yapıldığı anlaşılan insanlık dışı eylem hakkında Yunanistan nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Girişimlerimize olumlu karşılık veren Yunan makamlarından, gerekli hassasiyeti göstererek başlattıkları soruşturmayı bir an önce tamamlamalarını ve mezarlığı eski haline getirmelerini bekliyoruz” denildi.