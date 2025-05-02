Ankara’dan Suriye fotoğrafı

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Suriye yönetimi yaptığı açıklamada, 10 Mart’ta yeni yönetim ile SDG arasında varılan mutabakatı hatırlattı ve verilen mesajların mutabakat ruhuna uygun olmadığının altını çizdi.

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ

Gelinen noktayı Hürriyet’e değerlendiren Dışişleri kaynakları, “Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunması Türkiye’nin olduğu gibi Suriye yönetiminin de temel önceliğini teşkil etmektedir. Anayasa Bildirgesi’nde de açıklandığı üzere, bu hedefin merkezi bir idare etrafında ve Suriye’nin tüm unsurlarına eşit vatandaşlık hakkı verilmesi suretiyle sağlanması önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

HERKESE EŞİT HAK

Türkiye’nin Suriye’de yeni anayasadan beklentisi, ülkedeki tüm etnik gruplara ve inanç gruplarına eşit imkânlar sunan ortam sağlanması. Dışişleri kaynakları, “Türkiye, Suriye’deki vatandaşların anayasal garanti temelinde eşit hak ve özgürlüklerden istifade edebildikleri, kendi kimliklerini ve inançlarını çekinmeden güvence içinde ortaya koydukları bir sistemi engelleyecek hiçbir girişimi kabul etmemektedir” dedi.

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MUTABAKAT UYGULANMALI

- Ankara, Suriye yönetiminin asli sorumluluğunun terör unsurları ve ayrılıkçı hareketlerle mücadele olduğu görüşünde. Bu sorunların Suriye yönetiminin tercih ettiği yöntem temelinde aşılmasına imkân tanınması için Türkiye’nin gerekli alanı sağladığını belirten kaynaklar, “Türkiye’nin temennisi, terör örgütüyle iltisaklı oluşumların siyasi ve askeri düzlemde etkin olmalarının önünün kesilmesi suretiyle Suriye yönetimi ile SDG arasında varılan mutabakatın uygulanmasıdır. Aynı zamanda PKK’nın örgüt olarak yapılan çağrıya bir an evvel olumlu cevap vermesi, silahlarını bırakması ve bölgede normale dönüşün önünde engel oluşturmaktan çıkması beklentisi mevcuttur” dedi. Ankara, Suriye’nin toprak bütünlüğünü hedef alan terör örgütlerinin devamını sağlayacak hiçbir girişimin kabul edilmeyeceğinin altını da çizdi.