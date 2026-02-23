×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ankara'dan şok görüntü: Kaput üzerinde 20 kilometre sürükledi!

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Sürücü Eğitmeni#Kaput
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2026 10:10

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde sürücü kursu eğitmeni C.Ö., trafikte aralarında çıkan tartışmanın ardından otomobilin kaputuna tutunan İ.Ç.’yi yaklaşık 20 kilometre sürükledi.

Haberin Devamı

Olay, saat 16.00 sıralarında Etimesgut ilçesi Yeni Bağlıca Mahallesi’nde Bağlıca Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücü kursu eğitmeni ve emekli polis olduğu öğrenilen C.Ö. (57) ile 06 EZR 658 plakalı otomobilin sürücüsü İ.Ç. arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.

Ankaradan şok görüntü: Kaput üzerinde 20 kilometre sürükledi

Daha sonra tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirini darbetti. Çevredekilerin araya girmesiyle sona eren kavganın ardından eğitmen C.Ö., olay yerinden uzaklaşmak için 06 ED 7534 plakalı sürücü kursu otomobiline bindi.

Gözden KaçmasınBilgileri devlet içindeki köstebeklerden almışlar Casperlar suç örgütü soruşturmasında çarpıcı detaylar: 14 kişi tutuklandıBilgileri devlet içindeki köstebeklerden almışlar! 'Casperlar' suç örgütü soruşturmasında çarpıcı detaylar: 14 kişi tutuklandıHaberi görüntüle

Ankaradan şok görüntü: Kaput üzerinde 20 kilometre sürükledi

Haberin Devamı

OTOMOBİL KAPUTUN 20 KİLOMETRE SÜRÜKLEDİ

Bu sırada İ.Ç., otomobilin kaputuna tutundu. C.Ö. ise otomobili yaklaşık 20 kilometre bu şekilde sürdü. Trafikteki diğer sürücülerin aracı durdurmak için önüne kırmasına ve uyarılarına rağmen durmayan C.Ö., İstanbul Yolu üzerinde polis kontrol noktasında ekipler tarafından durduruldu. Orada ekiplerce gözaltına alınan C.Ö.’nün yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankaradan şok görüntü: Kaput üzerinde 20 kilometre sürükledi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Sürücü Eğitmeni#Kaput

BAKMADAN GEÇME!