Ankara’dan SDG’ye ‘süre doldu’ uyarıları

Terör örgütü SDG ile Şam yönetimi arasında 10 Mart’ta imzalanan mutabakatın 2025 yılı sonuna kadar hayata geçirilmesi öngörülüyordu. Mutabakata göre SDG’nin, tüm kurumları ve silahlı unsurlarıyla birlikte Suriye hükümetine entegre olması gerekiyordu. Ancak bugüne kadar bu yönde herhangi bir somut adım atılmadı. Sürecin tıkanması üzerine Ankara’dan peş peşe uyarılar geldi.

MHP: MUTABAKAT UYGULANMADI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunurken ABD ve İsrail destekli SDG’nin elebaşı Mazlum Abdi’nin Suriye topraklarının yaklaşık üçte birini kontrol ettiğini belirtti. Bu bölgede yer alan sivil ve askerî kurumların merkezi yönetime entegrasyonu için 10 Mart’ta 8 maddelik bir anlaşma imzalandığını hatırlatan Yıldız, mutabakatın uygulanmadığını vurguladı.

“PKK’nın Suriye kolu YPG/SDG’ye 10 Mart Mutabakatı’na uymaları için tanınan süre (2025 Aralık sonu) dolmuştur” hatırlatmasını yapan Yıldız, PKK/YPG/SDG’nin kontrol ettiği bölgelerin petrol ve gaz kaynakları, Fırat ve Dicle nehirleri ile tarım ve hayvancılık açısından büyük öneme sahip olduğuna dikkat çekti. Yıldız, örgütün bu alanları elinde tutmasının Suriye’nin toparlanması ve kalkınmasının önünde ciddi bir engel oluşturduğunu ifade etti

İSRAİL KAOSU DERİNLEŞTİRİYOR

Feti Yıldız açıklamasında İsrail’in bölgede kaos üreterek nüfuzunu artırmaya çalıştığını da belirtti. İsrail’in zaman zaman doğrudan, zaman zaman ise vekil unsurlar ve terör örgütleri üzerinden hareket ettiğini belirten Yıldız, Suriye’de önce PKK’nın desteklendiğini, ardından Dürzi grupların kışkırtıldığını ve Şam yönetiminin hedef alındığını dile getirdi.

“Gazze’de uyguladığı saldırıların bir benzerini Suriye’de de yapma ihtimali hâlâ mevcut” diyen Yıldız, İsrail’in Şam’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Genelkurmay ve Savunma Bakanlığı binalarını bombaladığını, Suveyda’dan kuzeydoğu Suriye’deki PKK bölgelerine uzanan bir hat oluşturma çabası içinde olduğunu belirterek, bu hattın ‘Davut Koridoru’ olarak adlandırıldığını kaydetti. Hermon Dağı’nın işgal edilmesiyle Suriye’nin güneyden ve doğudan çevrelenmeye çalışıldığını ifade eden Yıldız, bunun bölge ve Türkiye açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi. Feti Yıldız, SDG’nin 10 Mart Mutabakatı’na uyması gerektiğinin altını çizen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in son yaptığı açıklamayı da hatırlattı.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN: İLERLEME GÖREMEDİK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, geçen hafta Suriye’deki temaslarında SDG-Şam hattındaki entegrasyon sürecini de görüşmüşlerdi.

Bakan Fidan, Şam’da yaptığı açıklamada SDG’nin Şam yönetimiyle yürüttüğü müzakerelerde ilerleme görmediklerini belirterek, “Maalesef çok fazla ilerleme kaydetmeye niyetli olmadıklarını görüyoruz” ifadesini kullanmıştı. Fidan, SDG’nin bazı faaliyetlerini İsrail’le koordinasyon içinde yürüttüğünü, bunun da sürecin önünde ciddi bir engel oluşturduğunu söylemişti. Fidan, dün de Yemen’deki son gelişmelerle ilgili Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü.

GÜLER: OLDU BİTTİYE İZİN VERMEYİZ

Milli Savunma Bakanı Güler de, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanlarıyla birlikte yılın son gününde Ankara Polatlı’daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı’nda incelemelerde bulunmuştu. Burada SDG’ye 10 Mart Mutabakatı hatırlatması yapan Güler, SDG’nin 10 Mart Mutabakatı’na uygun şekilde yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesinin vazgeçilmez bir gereklilik olduğunu vurgulayarak şu mesajı vermişti:

“Devletimizin duruşu nettir ve hiçbir tereddüde yer yoktur. Başta PKK/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede faaliyetlerini sürdürmesine ve herhangi bir oldubitti oluşturmasına müsaade etmeyeceğiz. Nihai hedefimiz, terörün sona ermesi ve terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesidir.”

MSB: ŞAM İNİSİYATİF ALIRSA DESTEK VERİRİZ

31 Aralık’taki yılın son Milli Savunma Bakanlığı Basın Bilgilendirme Toplantısı’nda da SDG’ye kritik bir uyarı yapılmıştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “SDG, adem-i merkeziyetçilik ve federalizm taleplerini dile getirmeye devam etmekte ve merkezî otoriteye entegre olma konusunda adım atmamaktadır. Daha önce de vurguladığımız gibi SDG’nin bu tavrı Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve istikrarına zarar vermektedir. Suriye hükümetiyle ‘Tek Devlet, Tek Ordu’ ilkesi doğrultusunda yakın işbirliğini sürdürüyor entegrasyon sürecini yakından takip ediyoruz. Suriye hükümeti birlik ve bütünlüğü için bir inisiyatif almaya karar verirse Türkiye ona destek olacaktır” mesajı verilmişti.

ŞEYBANİ: SOMUT ADIM YOK

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ise 10 Mart Mutabakatı’nın uygulanmasına dair soruya “Maalesef karşı taraftan herhangi bir irade görmedik. SDG’den somut bir adım atılmadı” yanıtını vermişti.