Ankara’dan SDG’ye bir uyarı daha... Bakan Fidan: 10 mart mutabakatı’na uyun! Bakan Güler: Suriye’nin güvenliği bizim güvenliğimiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin ile Ankara’da bir araya geldi. Ardından basın toplantısı düzenlendi.

FİDAN: YAKINDAN İZLİYORUZ

Bakan Fidan, “Suriye’deki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Suriye Dışişleri Bakanı ile de görüştüm. Son aşamada nereye gelindiğini ve sahada neler yapıldığını yakından izliyoruz. Suriye’de kamu düzeninin sağlanması, halkın refahı ve huzuru açısından fevkalade önemlidir. Terörle mücadelenin en etkili şekilde sürdürülmesi gerekiyor. SDG’nin de 10 Mart Mutabakatı’na uyarak bir an önce üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

GÜLER: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

Bakan Güler de şu mesajları verdi: “Türkiye olarak Suriye’deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ülkedeki tüm etnik gruplara eşitlik ilkesiyle yaklaşan Suriye hükümeti, kamu düzenini ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak amacıyla Halep’te terörle mücadele operasyonu başlatmıştır. Tüm terör gruplarını hedef alan operasyon tarafımızdan da memnuniyetle karşılanmıştır. Suriye’nin güvenliğini kendi güvenliğimiz olarak görüyoruz. ‘Tek devlet–tek ordu’ ilkesi doğrultusunda, Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde terör örgütleriyle mücadelesine desteğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum.”

ÖCALAN’IN TALİMATI VAR

Bakan Fidan, akşam katıldığı TRT Haber canlı yayınında da şunları söyledi: “Sürecin yakın zamanda bitip oradaki paralel yapının da ortadan kalkıp Halep’te tek bir devletin bütün vatandaşlarına, tek bir devlet kurumları üzerinden hizmet vermeye başlayacağı anın geleceğine inanıyorum. Bölgenin realitesine aykırı hususlardan çıkıp bölgeyle sahici bir kucaklaşma istiyorlarsa ki adada da Öcalan’ın talimatları var. Bunu yerine getirmeleri gerekiyor.”

FİDAN SURİYELİ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile dün telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, görüşmede Halep’te yaşanan son gelişmelerin ele alındığını bildirdi.