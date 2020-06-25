Ankara’dan Rusya’ya öneri: Uçuşlar 15 Temmuz tarihinde başlasın

Moskova’da İnterfaks ajansına konuşan Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, “Biz Türkiye olarak 15 Temmuz tarihinden itibaren Rusya ile hava ulaşımını başlatmaya hazır olduğumuzu Moskova’ya ilettik. Rusya yönetimi bu niyetimizi biliyor ve şimdi onların uçak seferlerini başlatması hususunda karar vermesini bekliyoruz” dedi. Rusya tur operatörleri de Kremlin yönetiminden gelecek açıklamayı bekliyor. Rusya Başbakan Yardımcılarından Yuriy Borisov iki gün önce yaptığı açıklamada, “Dış dünya ile hava ulaşımının açılması malumunuz salgının gidişatına bağlı. Durum düzelir düzelmez biz de yolların açılmasından yanayız” demişti.