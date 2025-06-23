Ankara’dan müzakere çağrısı

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ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırısı Ankara’da tepkiyle karşılanırken ‘müzakereye dönüş’ vurgusu yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz mesajında şöyle dedi: “İran ve ABD arasında nükleer müzakereler devam ederken, İsrail’in İran’a yönelik hukuk dışı saldırganlığıyla başlayan bölgesel gerilim, ABD’nin de sürece müdahil olmasıyla birlikte, yeni ve derin endişeler uyandıran boyutlar kazanmıştır. Bu gidişata bir an önce son verilmemesi ve diplomasinin devreye sokulmaması halinde, bölgesel ve küresel güvenlik açısından çok daha tehlikeli sonuçlar doğabilecektir. İran’ın nükleer çalışmalarıyla ilgili olarak adil ve doğru tutum; saldırıların durdurulması ve uluslararası hukuk çerçevesinde müzakerelerin yeniden başlatılmasıdır. Çatışmaların tırmanması halinde; insani, çevresel ve ekonomik maliyetler yükselecek, tüm taraflar açısından güvenlik riskleri artacaktır. Uluslararası toplumu, kurumları ve tüm sorumluluk sahibi ülkeleri; müzakereye dayalı diplomatik çözüm için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu yaklaşımı ve çabaları desteklemeye davet ediyoruz.”

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ÇELİK: MÜZAKEREYE DÖNÜLMELİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şu açıklamayı yaptı: “ABD tarafından İran’ın nükleer tesislerine yapılan saldırıyla beraber bölgemizde çatışmaların daha da yayılması tehlikesi ortaya çıktı. Çatışmaların daha da yayılması en kötü senaryoları tetikleyebilir” dedi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “İsrail’in tüm bölgeyi ateşe atmaya çalışan saldırganlığı herkes için tehdit olmaya devam ediyor. İsrail’in İran’a saldırısı sonrası, Cumhurbaşkanımız kapsamlı diplomatik temaslarla bölge ve dünya liderleriyle görüştü. Bu çerçevede müzakere masasının yegâne çözüm zemini olduğunu en güçlü şekilde vurguladı.

CUMHURBAŞKANI’NIN ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin barış diplomasisi için her türlü kolaylaştırıcı katkıyı yapmaya ve ev sahipliğine hazır olduğunu ifade etti. ABD tarafından İran’ın nükleer tesislerine yapılan saldırıyla beraber bölgemizde çatışmaların daha da yayılması tehlikesi ortaya çıktı. Çatışmaların daha da yayılması en kötü senaryoları tetikleyebilir. Cumhurbaşkanımızın müzakere masasına dönülmesi çağrısı ve Türkiye’nin bu temelde çizdiği çerçeve yegâne çözüm yoludur. Cumhurbaşkanımızın olayların başından beri değerlendirmeleri haklı çıkmıştır. ”

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ALTUN: DİPLOMASİDE ISRARCIYIZ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şöyle dedi: “Amerika’nın İsrail’in soykırımcı savaş politikalarını engellemek ve kontrolden çıkmış Netanyahu yönetiminin zapt edilemez yönelişini dizginlemek yerine Netanyahu şebekesinin peşine takılması durumunda dünya barışı erişilmesi daha uzak bir hedef olarak kalacaktır. Uluslararası toplumu, makul olanın etrafında kenetlenmeye; gözü dönmüş bir şebekenin uluslararası sistemi sabote etme çabalarına karşı çıkmaya, bölgesel ve küresel meselelerin çözümünde diplomaside ısrarcı olmaya davet ediyoruz. Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, barışı yücelten siyasi yaklaşımımızı korumaya devam edeceğiz.”