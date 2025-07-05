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Ankara'dan kalkış yapan yolcu uçağına yıldırım isabet etti! Zorunlu iniş yaptı

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#ANKARA#Yıldırım#Uçak
Ankaradan kalkış yapan yolcu uçağına yıldırım isabet etti Zorunlu iniş yaptı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2025 16:27

Ankara’dan kalkış yapan yolcu uçağı Bingöl Havalimanı’na inişe geçtiği sırada kuyruğuna yıldırım isabet edince rotasını değiştirerek Elazığ Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı. Yolcular, kara yoluyla Bingöl’e gönderildi.

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Ankara- Bingöl seferini yapan VF4122 sefer sayılı yolcu uçağı, saat 12.55’te Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan kalkış yaptı. Bingöl Havalimanı’na saat 13.55’te inmesi planlanan uçak, alçalmaya başladığı sırada kuyruk kısmına yıldırım isabet etti.

ELAZIĞ'A ZORUNLU İNİŞ YAPTI

Bunun üzerine kaptan pilot, güvenlik gerekçesiyle inişi iptal ederek Elazığ Havalimanı’na yöneldi. Uçak, havalimanına sorunsuz şekilde iniş yaptı. Yolcular ise havalimanında bir süre bekletildikten sonra kara yoluyla Bingöl’e gönderildi.

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#ANKARA#Yıldırım#Uçak

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