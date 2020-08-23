Ankara’dan Atina’ya ‘Kariye’ tepkisi: UNESCO’ya aykırı değil

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın Kariye Müzesi’nin ibadete açılmasını, “Dünya medeniyetine ait anıtlara saygı duyan tüm uluslararası topluma karşı bir provokasyon” olarak nitelemesine Ankara sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Atina’dan yapılan açıklamayı “Hadsizlik” olarak değerlendirdi ve Yunanistan’ın tarihsel kompleksleriyle bölgede suni gündemler yaratma çabasının başarısızlığa mahkûm olacağını vurguladı.

TİTİZLİKLE KORUYORUZ

Aksoy, Yunanistan’ı hedef alan açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı: “Kariye Camii ve Ayasofya Camii, topraklarımız üzerinde yer alan bütün kültür varlıklarımız gibi ülkemizin mülkiyetindedir. Kültür ve tarihimizden gelen hoşgörü geleneğimiz ve uluslararası sözleşmelerden doğan hak ve sorumluluklarımız çerçevesinde tüm kültürel varlıklarımızı en titiz şekilde korumaktayız. Altını çizmek isteriz ki, bir dünya miras alanında yapılan statü değişikliği, UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme’ye aykırılık teşkil etmemektedir.

CAMİLERİ KİLİSEYE ÇEVİRDİ

Kendi topraklarındaki Osmanlı mirası cami ve mescitleri kiliseye çeviren Yunanistan, diğer dinlere saygı konusunda bize söz söyleyecek en son ülkedir. Yine kendi ülkesindeki Türk azınlığın insan hak ve özgürlüklerini uluslararası anlaşmalara rağmen her türlü baskıcı uygulamayla kısıtlayan Yunanistan’ın bu konuda bize ders vermeye kalkması ise hadsizliktir. Yunanistan’ın tarihsel kompleksleriyle bölgede suni gündemler yaratma çabası başarısızlığa mahkûmdur. Yunanistan’ı bir kez daha tarihiyle barışmaya ve Müslümanların kendi ülkesinde ibadetlerini yerine getirmeleri için gereken imkânları sağlamaya davet ediyoruz.” Camiye dönüştürülen Kariye’de restorasyon çalışmaları da sürüyor.

