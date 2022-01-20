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Ankara'dakiler dikkat! Valilikten 'soğuk ve yağışlı hava' uyarısı

#Ankara#Yağışlı Hava#Meteoroloji
Ankaradakiler dikkat Valilikten soğuk ve yağışlı hava uyarısı

Ankara Valiliği, yarın akşamdan itibaren il genelinde kar yağışı ve aşırı soğuk hava beklendiğini belirterek, vatandaşları trafikte yaşanacak aksaklıklar, çığ tehlikeleri ve zirai dona karşı tedbirli olmaya davet etti.

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Ankara Valiliği'nden soğuk ve yağışlı hava uyarısı yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre; Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın, bu hafta sonundan itibaren batı kesimlerden başlayarak ilimiz genelinde etkili olması, 24 Ocak Pazartesi gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek aşırı soğuk havanın da 27 Ocak Perşembe gününe kadar ilimiz genelinde etkili olması beklenmektedir.

Buna göre; 21 Ocak Cuma günü ilimiz genelinde akşam saatlerinden sonra beklenen yağışların kar şeklinde, 22 Ocak Cumartesi günü yağışların ilimiz genelinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı, 23 Ocak Pazar günü de ilimiz genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

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Aşırı soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlarımızın trafikte yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmaları, toplu ulaşım araçlarını tercih etmeleri; çığ tehlikesi ve zirai don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

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#Ankara#Yağışlı Hava#Meteoroloji

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