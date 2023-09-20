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Ankara'daki yangında ölü sayısı 3'e yükseldi

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#Ankara#GER-SAN#Yangın
Ankaradaki yangında ölü sayısı 3e yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2023 15:52

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sünger fabrikasında çıkan yangında 1 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Yangında can kaybı sayısı 3'e yükseldi.

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GER-SAN Sanayi Sitesi Tahsin Karaman Caddesi'ndeki Hüseyin Dönmez'e ait 3 katlı sünger fabrikasında, dün saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Bu sırada fabrikadaki işçilerden bazıları kapıdan, bazıları da pencerelerden atlayıp dışarı çıktı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 3,5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Dün soğutma çalışmaları sürerken, muhasebe müdürü Müge Çetin ile Irak uyruklu işçi Safire Acem'in cansız bedenlerine ulaşıldı.

Ankaradaki yangında ölü sayısı 3e yükseldi

Fabrikada soğutma çalışması bugün de devam etti. Çalışmalarda enkazda 1 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Fabrikada, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması da sürüyor.

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Ankaradaki yangında ölü sayısı 3e yükseldi

Fabrika sahibi Hüseyin Dönmez, yangınla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Dönmez'in polisteki ilk ifadesinde, yangının elektrik kontağı kaynaklı çıkmış olabileceğini söylediği öğrenildi. Dönmez, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ankaradaki yangında ölü sayısı 3e yükseldi

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#Ankara#GER-SAN#Yangın

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