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Ankara'daki yangın faciasında 3 kişi tutuklandı

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#ANKARA#Yangın#Tutuklama
Ankaradaki yangın faciasında 3 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2025 08:16

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 katlı apartmanda biri bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturmada, gözaltı kararı verilen 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, bilirkişilerin raporu doğrultusunda, yangında kusurlu oldukları değerlendirilen aralarında yapı müteahhitleri, yapı denetim şefi, şantiye yetkilisi ve kooperatif yetkilisinin de bulunduğu 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Buradaki sorgularının ardından müteahhitler B.Ş. ve K.D. ile şantiye şefi İ.K tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 3'ünü yakalamaya yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. 

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OLAYIN GEÇMİŞİ

Alacaatlı Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki 26 katlı binada 12 Temmuz'da çıkan yangında biri bebek 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında binada yapılan teknik incelemede, yangının başladığı şaft kısmında kullanılan elektrik tesisatı malzemesinin standarda uygun olmadığı ve bu nedenle alev aldığı belirlenmişti. Ayrıca şaft kapılarının yönetmeliklere aykırı biçimde ahşap malzeme ile kaplı olmasının, yangının kısa sürede bina içine yayılmasına neden olduğu anlaşılmıştı.

Yetkililer, binadaki yangın söndürme sisteminde su bulunmaması nedeniyle alevlerin koridorlarda ilerlemeye devam ettiğini ve söndürme müdahalesinin geciktiğini tespit etmişti.

Başsavcılığın soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan binanın müteahhidi K.D. Uşak'ta gözaltına alınarak Ankara'ya getirilmişti.

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#ANKARA#Yangın#Tutuklama

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