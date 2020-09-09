Prof. Dr. Mustafa Gerek, Ankara'daki vakalarÄ±n Ã¶zellikle aÄŸustos ayÄ± itibarÄ±yla belirli artÄ±ÅŸ trendine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve beklenenin Ã¼zerindeki hasta sayÄ±sÄ± ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Prof. Dr. Gerek, "Burada 2 Ã¶nemli neden var. Bunlardan bir tanesi, Ankara'da oturan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z; Ã¶zellikle Ankaraâ€™nÄ±n Ã§evresindeki illerden Ankaraâ€™ya gÃ¶Ã§ etmiÅŸ kiÅŸilerden oluÅŸuyor. Ankara; Ã‡ankÄ±rÄ±, Ã‡orum, Kayseri, KÄ±rÄ±kkale gibi Ã§evresindeki illerden Ã§ok fazla gÃ¶Ã§ alan bir yer. Ve vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z buralara gittiler. Fiziki mesafeye, maske kullanÄ±mÄ±na gereken Ã¶zen gÃ¶sterilmedi. Daha kalabalÄ±k ortamlarda dÃ¼ÄŸÃ¼n yaptÄ±lar. Tarlada beraber Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar. AkÅŸamlarÄ± kalabalÄ±k ortamlarda beraberce yemek yediler. Ve bu hastalÄ±ÄŸÄ±n bir yerde yayÄ±lmasÄ±na neden oldular. BunlarÄ±n bir kÄ±smÄ± aÄŸustos ayÄ±nÄ±n sonuna doÄŸru geri dÃ¶ndÃ¼, bir kÄ±smÄ± hasta olarak geri dÃ¶ndÃ¼ ve hastalÄ±ÄŸÄ± buradaki kiÅŸilere de bulaÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± tahmin ediyoruz. Ä°kinci bir neden ise yaz dÃ¶nemi, diye tatile gidildi. Tatil yÃ¶relerinde de fiziki mesafe, toplu olarak bir arada bulunma gibi konularda Ã§ok Ã¶zenli davranÄ±lmadÄ±. Buralarda da hastalÄ±k kapÄ±ldÄ±. Ve bu kiÅŸiler tatil dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ Ankara'da hastalanma oranlarÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±" diye konuÅŸtu.

'EYLÃœL SONU RAHATLAR'

Prof. Dr. Gerek, Ankara Ã§evresindeki illerde hastalanan kiÅŸilerin de tedavi iÃ§in Ankara'ya geldiklerine dikkat Ã§ekerek, "Kendilerinin koronavirÃ¼s hastasÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmeden veya ÅŸÃ¼phe duyaraktan daha iyi hastanelerde bakÄ±lacaklarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nerek Ankaraâ€™ya geldiler. Ankaraâ€™da vaka sayÄ±larÄ±nÄ±n artmasÄ±nda bunun da nedeninin olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ankaraâ€™nÄ±n aslÄ±nda sokaklarÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman Ã¶zellikle maske konusunda duyarlÄ± olduÄŸunu sÃ¶yleyebilirim. Bunu Ã¶zellikle mart, nisan, mayÄ±s dÃ¶neminde de gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼k. Ankara hakikaten TÃ¼rkiye ortalamasÄ±nÄ±n altÄ±ndaki bir rakamla seyretmiÅŸti. Åžu anda sayÄ± bir miktar yÃ¼ksek; ama AnkaralÄ± bu konuda daha dikkatli ve Ã¶zenli diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde Ankaraâ€™daki rakamlarÄ±n azalmasÄ±nÄ± bekliyoruz. Ama tabi ki bu bir sÃ¼reÃ§, zaman alacaktÄ±r. EylÃ¼l ayÄ±nÄ±n sonuna doÄŸru Ankara rahatlar diye tahmin ediyoruz" dedi.

'KIÅž DÃ–NEMÄ°NDE AÅžILAMA BAÅžLAYABÄ°LÄ°R'

Prof. Dr. Gerek, tÃ¼m dÃ¼nyada ve TÃ¼rkiye'de rakamlarÄ±n son gÃ¼nlerde belli bir artÄ±ÅŸ trendinde olduÄŸunu dile getirerek, "Ã–zellikle kuzey yarÄ±m kÃ¼rede kÄ±ÅŸ mevsimine giriyoruz. Sonbahar ve kÄ±ÅŸ mevsiminde diÄŸer viral Ã¼st solunum yolu enfeksiyonlarÄ±nda da belirli bir artÄ±ÅŸ ayrÄ±ca fiziki mesafenin korunmasÄ± konusunda da kapalÄ± ortamlarda yaÅŸayacaÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in bir zorlanma sÃ¶z konusu olacak. Bunlar da muhtemeldir ki rakamlara yansÄ±yacaktÄ±r. Ama aÅŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± konusunda Ã¼mit vadeden sonuÃ§lar gelmeye baÅŸladÄ±. Belki bu kÄ±ÅŸ dÃ¶neminin gelmesiyle birlikte belirli Ã¶lÃ§Ã¼de aÅŸÄ±lama faaliyetleri de baÅŸlayabilir" deÄŸerlendirmesinde bulundu.

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