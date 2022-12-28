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Ankara’daki trafo patlaması korkuttu

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#Ankara#Ostim#Trafo Patlaması
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2022 00:21

Ankara’nın Ostim Mahallesinde trafoda patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler müdahalede bulundu.

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Alınan bilgiye göre olay bu akşam saat 20. 30 sularında Ankara'nın Ostim Mahallesi’nde bir büfenin yanında olan trafoda meydana geldi.

Trafonun hemen bitişiğinde bulunan büfe içerisindekiler önce kaza olduğunu düşünerek kendilerini dışarı attılar, ardından trafoda patlamalar meydana geldiğinin görüp olay yerinden uzaklaşarak ekiplere bilgi verdiler.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler müdahalede bulundu. Yaralananın olmadığı patlamalar çevre sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

 

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#Ankara#Ostim#Trafo Patlaması

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