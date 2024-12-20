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Ankara'daki tepki çeken pano hakkında inceleme başlatıldı

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#Ankara#Pano#Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı
Ankaradaki tepki çeken pano hakkında inceleme başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2024 13:53

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) Kızılay Güvenpark'ta inşa ettiği elektronik reklam panosu ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldı. Panonun, '1'inci Derece Doğal Sit Alanı' içinde yapıldığı belirlendi.

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ABB, Kızılay Güvenpark'ta elektronik reklam panosu inşasına başladı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 11 Aralık'ta panonun sit alanı içine yapıldığı iddiasıyla şikayette bulundu. Bunun üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Montajın, anıt heykelin koruma alanı içerisinde yapıldığı belirlendi. Hem ilk kentsel tasarım projesinde hem de revize kentsel tasarım projesinde alanda dijital reklam panosu ile ilgili, onaylı bir proje yer almadığı belirlendi. Bakanlık yetkilileri, 13 Aralık'ta ABB ile iletişime geçerek söz konusu uygulamanın izinsiz olarak yürütüldüğü ve kaldırılması gerektiğini bildirdi. Ancak 17 Aralık'ta gerçekleştirilen denetimde işlemin devam ettiği, dijital ekranların montajının gerçekleştirildiği ve elektrik tesisatı montajının sürdüğü belirlendi.

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Ankaradaki tepki çeken pano hakkında inceleme başlatıldı

Durumla ilgili Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun değerlendirmesinin ardından, Ankara Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun toplanacağı öğrenildi. ABB, bakanlığın incelemesi ile ilgili açıklama yapmadı.

Ankaradaki tepki çeken pano hakkında inceleme başlatıldı

 

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#Ankara#Pano#Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı

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