ABB BaÅŸkanÄ± Mansur YavaÅŸ, belediyede basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi. YavaÅŸ, kuraklÄ±ÄŸa dikkat Ã§ekerek, "YaÄŸmur yaÄŸÄ±yor ama topraÄŸa iÅŸlemiyor. Kar yaÄŸÄ±yor ama barajlarÄ± doldurmuyor. BuharlaÅŸma artÄ±yor, yer altÄ± sularÄ± Ã§ekiliyor ve kaynaklarÄ±mÄ±z hÄ±zla tÃ¼keniyor. Bu kÃ¼resel tablo ElazÄ±ÄŸ'Ä± da vuruyor, Kayseri'yi de Konya'yÄ± da Malatya'yÄ± da yurdun Ã§eÅŸitli yerlerini ve elbette Ankara'yÄ± da. BugÃ¼n Ankara tarihinin en kurak hidrolojik dÃ¶nemini yaÅŸÄ±yor. Bunu tahminle deÄŸil rakamlarla sÃ¶ylÃ¼yoruz. BakÄ±n nÃ¼fusumuz artarken barajlara gelen su azalÄ±yor. 1994'te Ankara'da kiÅŸi baÅŸÄ±na dÃ¼ÅŸen yÄ±llÄ±k su miktarÄ± 41 metrekÃ¼ptÃ¼, 2008'de 45 metrekÃ¼ptÃ¼, 2025'te bu rakam 19 metrekÃ¼pe dÃ¼ÅŸtÃ¼. Yani Ankara su aÃ§Ä±sÄ±ndan oldukÃ§a fakirleÅŸmiÅŸtir. Bir yanda 6 milyona yaklaÅŸan bir ÅŸehir, Ã¶te yanda her geÃ§en yÄ±l daha az gelen su. GeÃ§en yÄ±l barajlarÄ±n tamamÄ±nda su vardÄ±. Bu tablo iklim krizinin Ankara'ya dÃ¼ÅŸen payÄ±dÄ±r. Bizim gÃ¶revimiz bu gerÃ§eÄŸi gizlemek deÄŸil, bu gerÃ§eÄŸe raÄŸmen Ankara'yÄ± ayakta tutmaktÄ±r. 'Ankara'nÄ±n 200 gÃ¼nlÃ¼k suyu var' demiÅŸtim. 200 gÃ¼n dediÄŸiniz de gÃ¶z aÃ§Ä±p kapatÄ±ncaya kadar geÃ§er. Bu sÃ¼reÃ§te de ciddi miktarda tasarruf ettik. Åžimdi zaman zaman siyasiler var olan suyun musluklara ulaÅŸtÄ±rÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± gibi saÃ§ma sapan konuÅŸmalar yapÄ±yorlar, dezenformasyon yapÄ±yorlar. Sizin '2050'ye kadar yetecek' dediÄŸiniz baraja, Gerede Projesi'nden damla su gelmiyor. Su yok. Olay bu kadar basit. Bunu da mazeret olarak gÃ¶stermeden elbette bir yÃ¶netici olarak ÅŸehre nasÄ±l, ne ÅŸekilde su vereceÄŸimizin tedbirlerini alÄ±p projelerini yapÄ±yoruz" diye konuÅŸtu.Â

'DEZENFORMASYON YAPANLARI SAVCILIÄžA VERECEÄžÄ°Z'Â

Konuyla ilgili dezenformasyon yapanlarÄ± da savcÄ±lÄ±ÄŸa vereceklerini sÃ¶yleyen YavaÅŸ, "Åžimdi son gÃ¼nlerdeki bu dezenformasyonla ilgili dÃ¼n sosyal medyada yayÄ±nlar yapÄ±ldÄ±. 'Burada, Ankara halkÄ±nda susuzluk var' diye yalan haberler, arkasÄ±ndan bu HÄ±dÄ±rlÄ±k Tepesi'yle ilgili, arkasÄ±ndan ulaÅŸÄ±mla ilgili sÃ¼rekli olarak bunu gÃ¼ndemde tutacak haberler yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. 7 yÄ±ldÄ±r biz hiÃ§bir ÅŸey yapmamÄ±ÅŸÄ±z, bÃ¶yle bir haber hazÄ±rlÄ±yorlar. Daha Ã¶nce bir Ã§aÄŸrÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±m, buradan bir kez daha Ã§aÄŸrÄ± yapÄ±yorum; nedir bu telaÅŸÄ±nÄ±z? Åžu anda Ankara'da tÃ¼m musluklardan su akÄ±yor arkadaÅŸlar. HiÃ§bir tane kesinti yok. TelaÅŸ ne? Bu karalama kampanyasÄ±nÄ±n mutlaka bir amacÄ± olmasÄ± lazÄ±m. O amacÄ±n ne olduÄŸunu biliyoruz ve arkasÄ±na ÅŸunu sÃ¶yleyecekler; 'Ankara'da salgÄ±n hastalÄ±k baÅŸlÄ±yor. Ä°nsanlar leÄŸenle Ã§amaÅŸÄ±r yÄ±kÄ±yor. Åžehir susuz kaldÄ±' gibi sahte haberlere de bundan sonra hazÄ±r olun. Ama o konuÅŸan insanlar dahil, ilÃ§e yÃ¶neticileri dahil hepsinin ne kadar su kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Hepsini dezenformasyondan, halka panik yaratmaktan dolayÄ± savcÄ±lÄ±ÄŸa vereceÄŸiz" diye konuÅŸtu.Â

'BAÄžIRAN SÄ°YASÄ°, 1 TON TASARRUF YAPMAMIÅž'Â

YavaÅŸ, bazÄ± siyasilerin konuyu polemik haline getirdiÄŸini belirterek, "Televizyona bakÄ±nca bazÄ± siyasilerin ve yorumcularÄ±n bÃ¶yle hakarete varÄ±r konuÅŸmalar yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Merak ettim, gerÃ§ekten bunlarÄ±n suyu kesilmiÅŸ mi diye. Hatta bazÄ± siyasilerin de ekranÄ± elimizde, aÃ§Ä±klamÄ±yoruz ama eÄŸer gerekirse kamuoyu ile paylaÅŸÄ±rÄ±z. O televizyonlarda baÄŸÄ±ra baÄŸÄ±ra konuÅŸan, ortalama 20 metrekÃ¼p su kullanmaya devam ediyor. Su tasarrufu yapmamÄ±ÅŸ. Su tasarrufunu hep beraber yapacaÄŸÄ±z. Bu problem bÃ¼tÃ¼n toplumun problemi haline geldi. O baÄŸÄ±ran, tweet atan siyasi; baktÄ±k ki evinde tam 37 ton kullanÄ±yor aylÄ±k ve 1 ton dahi tasarruf etmemiÅŸ. Muhtemelen bahÃ§esini suluyor. Ankara halkÄ± susuzluk Ã§eksin diye sonuna kadar musluklarÄ± aÃ§Ä±p boÅŸ bÄ±rakÄ±rlarsa da artÄ±k bunlarla da karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±z diye tahmin ediyorum" dedi.Â

'SU TALEPLERÄ°MÄ°Z REDDEDÄ°LDÄ°'Â

2021 yÄ±lÄ±nda SarÄ±yar BarajÄ±'ndan su tahsisi talep ettiklerini ancak uygun gÃ¶rÃ¼lmediÄŸini kaydeden YavaÅŸ, geÃ§en yÄ±l da Devlet Su Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden birÃ§ok kez su talep ettiklerini ancak olumlu yanÄ±t alamadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "EylÃ¼lde Devlet Su Ä°ÅŸleri'ne yine yazÄ± yazdÄ±k. Koyunbaba BarajÄ±'ndan su istendi ve en sonunda ben SayÄ±n BakanÄ± aradÄ±m, kendisine durumu arz ettim. 'SayÄ±n BakanÄ±m, Ankara susuz kalÄ±yor. Koyunbaba'da bÃ¼yÃ¼k miktarda su var. En azÄ±ndan bundan Ankara halkÄ±na kullandÄ±rmak iÃ§in su verin' dedim. Devlet Su Ä°ÅŸleri, 'Sadece 3 aylÄ±ÄŸÄ±na 100 bin metrekÃ¼p su verebiliriz' demiÅŸtir. GerekÃ§e tarÄ±msal sulama olarak gÃ¶sterilmiÅŸtir. Yine 100 bin metrekÃ¼p suyu oradan alÄ±p takviye yapacaÄŸÄ±z ancak Ankara'nÄ±n gÃ¼nlÃ¼k su ihtiyacÄ± 1,5 milyon metrekÃ¼pe yakÄ±n" dedi.

