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Ankara'daki saldırı girişimi... Sosyal medyadaki paylaşımlarla ilgili 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı

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#Ankara#Sosyal Medya#Paylaşım
Ankaradaki saldırı girişimi... Sosyal medyadaki paylaşımlarla ilgili 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2023 08:55

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "İçişleri Bakanlığı'na yönelik terör saldırısına ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ilgili soruşturmada terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir" denildi.

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İşte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama...

"01.10.2023 tarihinde İçişleri Bakanlığına PKK/KCK/PYD/YPG mensubu teröristler tarafından yapılan terör saldırı sonrasında, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen talimatlara istinaden yapılan çalışmalar sonucunda, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 23 şüphelinin 14 ilde 06.10.2023 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir."

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#Ankara#Sosyal Medya#Paylaşım

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