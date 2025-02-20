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Ankara'daki sahte içki kâbusunda can kaybı 63'e yükseldi

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#Ankara#Sahte İçki#Ankara Haberleri
Ankaradaki sahte içki kâbusunda can kaybı 63e yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2025 17:13

Ankara'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 63'e yükseldi. 36 kişinin de entübe edildiği öğrenildi.

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Sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Alınan son bilgilere göre Ankara'da sahte içki kâbusunda ölenlerin sayısı 63'e ulaştı. Entübe edilenlerin sayısı ise 36 oldu.

Ankara'daki cumhuriyet başsavcılıklarının sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara yönelik soruşturmaları sürüyor. Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıklarınca "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumunun toksikoloji raporları da eklendi.

30 KİŞİ TUTUKLANDI

Raporlara göre, Ankara'da 63 kişinin sahte içkiye bağlı olarak yaşamını yitirdiği, 36 kişinin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 30 şüpheli tutuklandı, 38 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

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