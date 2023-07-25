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Ankara'daki PKK/KCK operasyonunda 2 gözaltı

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#Ankara#PKK#KCK
Ankaradaki PKK/KCK operasyonunda 2 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 14:56

Ankara'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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 Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyanları sonucunda; PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren, 2015-2016 yıllarında gerçekleştirilen 'hendek, barikat' olaylarında eylemcilere lojistik destek sağlayan, örgütün kırsal alanına eleman temini gerçekleştiren ve yaralı örgüt mensuplarının tedavisi için yasa dışı faaliyetlerde bulunan Ç.D. ile örgütün uzantısı PYD/YPG adına faaliyetlerde bulunan yabancı uyruklu Y.Ö.'nün izini tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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#Ankara#PKK#KCK