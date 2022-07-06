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Ankara’daki okullara 700 milyonluk yatırım

#Milli Eğitim Bakanlığı#Mahmut Özer#Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Ankara’daki okullara 700 milyonluk yatırım

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “700 milyon liralık yatırımı Ankara’daki tüm okullarımıza göndermek üzere start vermiş bulunuyoruz” dedi. Bakan Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında Hacı Bayram Veli Üniversitesi Büyük Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda Ankara’da görev yapan okul müdürleriyle bir araya geldi.

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MEB’in okullar kapandıktan bir hafta sonra toplantılar yaparak yeni eğitim öğretim yılı hazırlık sürecini yönetmeye başladığını vurgulayan Bakan Mahmut Özer, Ankara’ya yapılan eğitim yatırımı miktarının yaklaşık 6 milyar liraya ulaştığını açıkladı. Özer şunları söyledi:

MÜJDELİ HABER

“2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları için temizlik, kırtasiye, küçük onarımlar ve okulların donatım eksiklerinin giderilmesi için 700 milyon liralık yatırımı Ankara’daki tüm okullarımıza göndermek üzere bugün itibariyle start verdik. Temizlik elemanlarıyla ilgili süreçleri de takip ediyoruz. O konuda da yeni bir açılımımız olacak. Eğitim öğretim başlamadan önce, inşallah, okullarımızın o ihtiyacını giderecek müjdeli haberleri paylaşacağız.”

YÖNETİCİ AKADEMİSİ

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“Yöneticilerle ilgili bir akademi kurduk İstanbul’da. tüm okul yöneticilerimizi İstanbul’da misafir edeceğiz. Fen lisesi yöneticileriyle başladık. İlk seminerde kültür, tarih ve medeniyet bilinci konusunu ele aldık. Okula sirayet etmeyen hiçbir eğitim politikasının sahada bir karşılığı yok. İşte kütüphane, okullara sirayet etti mi? Etti. Çevre dostu okul, öğretmen eğitimleri, yardımcı kaynak... Sizlerle birlikte bu süreçleri yönettiğimiz zaman, bu süreçleri, politikaları sahiplendiğiniz zaman eğitim sisteminiz çok daha iyi noktalara gidecek.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Eğitim Bakanlığı#Mahmut Özer#Hacı Bayram Veli Üniversitesi

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