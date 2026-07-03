Ankara’daki NATO Zirvesi! Esenboğa Havalimanı'nda hava trafiğine geçici kısıtlama

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NATO Zirvesi kapsamında yayımlanan NOTAM doğrultusunda, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda 7 Temmuz Salı günü saat 10.00-18.00 arasında, 8 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00-21.00 arasında hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacak.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden (DHMİ) yapılan yazılı açıklamada, "NATO Zirvesi kapsamında yayımlanan NOTAM doğrultusunda, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda aşağıdaki tarih ve saatlerde hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacaktır; 7 Temmuz 2026 Salı günü saat 10.00-18.00 arasında, 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 14.00-21.00 arasında. Yabancı devlet başkanları ile beraberlerindeki resmi heyetleri taşıyan sivil ve askeri hava araçları söz konusu uygulamadan muaf tutulacaktır. Muafiyet kapsamında Esenboğa Havalimanı’nı kullanacak uçuşların, uçuş planlarının (Flight Plan) 18’inci alanına 'STS/ATFMX' ibaresini işlemeleri zorunludur. Yolcularımızın uçuşlarına ilişkin güncel bilgi ve düzenlemeleri ilgili hava yolu işletmelerinden takip etmeleri önem arz etmektedir" denildi.

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- NOTAM, havacılık dünyasında uçuş güvenliğini doğrudan etkileyebilecek acil ve geçici bilgileri; pilotlar, uçuş harekât uzmanları (dispatcher) ve hava trafik kontrolörleri gibi ilgili personele iletmek amacıyla yayımlanan resmi bildirilerdir.