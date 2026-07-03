×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ankara’daki NATO Zirvesi! Esenboğa Havalimanı'nda hava trafiğine geçici kısıtlama

Güncelleme Tarihi:

#NATO#Ankara#Esenboğa Havalimanı
Ankara’daki NATO Zirvesi Esenboğa Havalimanında hava trafiğine geçici kısıtlama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2026 16:20

NATO Zirvesi kapsamında yayımlanan NOTAM uyarınca, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde belirli saat aralıklarında hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacak.

Haberin Devamı

NATO Zirvesi kapsamında yayımlanan NOTAM doğrultusunda, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda 7 Temmuz Salı günü saat 10.00-18.00 arasında, 8 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00-21.00 arasında hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacak.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden (DHMİ) yapılan yazılı açıklamada, "NATO Zirvesi kapsamında yayımlanan NOTAM doğrultusunda, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda aşağıdaki tarih ve saatlerde hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacaktır; 7 Temmuz 2026 Salı günü saat 10.00-18.00 arasında, 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 14.00-21.00 arasında. Yabancı devlet başkanları ile beraberlerindeki resmi heyetleri taşıyan sivil ve askeri hava araçları söz konusu uygulamadan muaf tutulacaktır. Muafiyet kapsamında Esenboğa Havalimanı’nı kullanacak uçuşların, uçuş planlarının (Flight Plan) 18’inci alanına 'STS/ATFMX' ibaresini işlemeleri zorunludur. Yolcularımızın uçuşlarına ilişkin güncel bilgi ve düzenlemeleri ilgili hava yolu işletmelerinden takip etmeleri önem arz etmektedir" denildi.

NOTAM NEDİR?

Haberin Devamı
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

- NOTAM, havacılık dünyasında uçuş güvenliğini doğrudan etkileyebilecek acil ve geçici bilgileri; pilotlar, uçuş harekât uzmanları (dispatcher) ve hava trafik kontrolörleri gibi ilgili personele iletmek amacıyla yayımlanan resmi bildirilerdir.

Gözden KaçmasınTürkiye’deki NATO Zirvesi öncesi kritik rapor: ‘Gizli filo’ Avrupa’yı karıştırdı 15 ay fark edilmedi… Putin ne planlıyorTürkiye’deki NATO Zirvesi öncesi kritik rapor: ‘Gizli filo’ Avrupa’yı karıştırdı! 15 ay fark edilmedi… Putin ne planlıyor?Haberi görüntüle
Gözden KaçmasınRutte anlattı: NATO 3.0’da Türkiye’ye önemli rolRutte anlattı: NATO 3.0’da Türkiye’ye önemli rolHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınTrumptan tarihi zirve öncesi dikkat çeken hazırlık 1000 kişilik heyet, Air Force One ve Canavar geliyorTrump'tan tarihi zirve öncesi dikkat çeken hazırlık! 1000 kişilik heyet, Air Force One ve 'Canavar' geliyorHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#NATO#Ankara#Esenboğa Havalimanı

BAKMADAN GEÇME!