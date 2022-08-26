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Ankara'daki kazada ölen polis memuru için tören

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#Kaza#Polis#Orhan Yeşilırmak
Ankaradaki kazada ölen polis memuru için tören
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2022 17:24

Ankara'da durakta otobüs beklediği eşi Semiha Yeşilırmak ile birlikte hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Orhan Yeşilırmak için Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce tören düzenlendi. 

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Yenimahalle ilçesinde dün Adnan Sevinç'in kullandığı 41 AJS 043 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki otobüs durağına çarptı. Kazada, durakta otobüs bekleyen TBMM'de görevli polis memuru Orhan Yeşilırmak ve eşi Semiha Yeşilırmak ağır yaralandı. Yeşilırmak çifti, kaldırıldıkları Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Orhan Yeşilırmak için bugün tedavi gördüğü hastanedeki Osman Efendi Camisi'nde tören düzenledi.

Ankaradaki kazada ölen polis memuru için tören

Törene, aile yakınlarının yanı sıra TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı katıldı. Cenazede Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra dua edildi. Törenin ardından Orhan Yeşilırmak ve eşinin cenazesi, memleketleri Artvin'e uğurlandı. Yeşilırmak çiftinin cenazesi, yarın öğle namazı sonrası Artvin merkeze bağlı Aşağımaden köyünde toprağa verilecek. 

Öte yandan gözaltına alınan hafif ticari aracın sürücü Adnan Sevinç, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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#Kaza#Polis#Orhan Yeşilırmak

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